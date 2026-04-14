"Tengo miedo". Joaquin Phoenix, Javier Bardem, David Fincher, Kristen Stewart y hasta 1500 estrellas de Hollywood se oponen a la fusión entre Warner y Paramount

La venta de Warner está siendo el culebrón más interesante de Hollywood en los últimos años: entre el affaire con Netflix y el regate de Paramount en el último momento, todos creíamos que la cosa estaba vista para sentencia: previsiblemente, un puñado de accionistas se llevarían muchísimo dinero a costa de desmantelar una productora mítica y, al final, los mayores damnificados seríamos los espectadores. Sin embargo, en rescate del espectador (y, en parte, de la industria) han salido quienes menos lo esperábamos: las propias estrellas.

Que el boicot no pare, no pare, no

Las personas que han firmado en la web BlockTheMerger.com son, desde luego, de primer orden. Entre los más de 1500 nombres hay estrellas como Ben Stiller, Adam McKay, Denis Villeneuve, David Fincher, Emma Thompson, Glenn Close, Joaquin Phoenix, Jane Fonda, Javier Bardem, John Leguizamo, Kristen Stewart, Mark Ruffalo, Lin-Manuel Miranda, Noah Wyle, Patton Oswalt, Ted Danson, Yorgos Lanthimos o Celine Song. Y cuando tus estrellas tienen tantos reparos, quizá sea el momento de escucharles.

La carta abierta que aparece en la web y que también ha sido publicada en el New York Times, no deja títere con cabeza ni es ambigua respecto a sus intenciones: "Como cineastas, documentalistas y profesionales del sector del cine y la televisión, escribimos para expresar nuestra oposición rotunda a la fusión propuesta entre Paramount y Warner Bros. Discovery". Los firmantes alarman de que la fusión hará que se acelere aún más la desaparición de las películas de presupuesto medio, erosionará más la distribución independiente y ayudará a colapsar el mercado de ventas internacionales. Dicho de otra manera, "amenaza la sostenibilidad de toda la comunidad creativa".

Al final de la misiva, los firmantes quieren apoyar a Rob Bonta, fiscal general de California, que está examinando la fusión y tratando de bloquearla de manera legal. Lo cierto es que solo de esta manera se protegerán los puestos de trabajo del sector que, tras la fusión, acabarían irremediablemente en el paro. Por supuesto, Paramount no ha permanecido callada y ha respondido, como hemos podido leer en Variety. Por supuesto, todo lo que ha podido hacer es prometer.

"Hemos sido claros en nuestro compromiso de hacer precisamente eso: aumentar la producción a un mínimo de 30 largometrajes de alta calidad al año con estreno en salas, seguir licenciando contenidos y preservar marcas icónicas con un liderazgo creativo independiente, garantizando que los creadores tengan más vías para su trabajo, no menos", afirman desde el estudio. Pero claro, no es la primera vez que se ha prometido un precioso futuro y se ha ido al traste después de un batacazo en taquilla.

Damon Lindelof, uno de los firmantes, ha afirmado en Instagram que dudó si firmar porque temía oponerse públicamente a la unión (en parte porque ha producido películas con David Ellison, al que considera "brillante, ambicioso y apasionado"), pero lo ha hecho porque "las fusiones de Hollywood significan menos películas y series, y eso significa menos trabajos. Cuando dos estudios son de la misma empresa, el resultado es intuitivo: uno se convierte en un Pueblo Fantasma. Tengo miedo. Pero no soy un fantasma. Y ya has perdido la pelea si no la luchas. Así que he firmado. Orgullosamente".

Puede que no lo parezca en esta aparente calma chicha, pero la batalla por el futuro de Hollywood acaba de empezar.

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