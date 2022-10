'Logan 2': por qué la secuela de la excelente película con Hugh Jackman que nos prometieron nunca llegó a hacerse

Una cosa que dejaba clara el final de 'Logan' es que estaba llamada a ser la película que cerrase la etapa de Hugh Jackman dando vida a Lobezno. Años después ha quedado claro que no es así, ya que el actor retomará este emblemático personaje en la muy esperada 'Deadpool 3'. Sin embargo, en su momento llegó a anunciarse una secuela de 'Logan' que todo apunta a que ya nunca veremos.

Lo cierto es que el propio desenlace de 'Logan' dejaba la puerta a abierta a seguir contando la historia de Laura (también conocida como X-23), la joven mutante interpretada por Dafne Keen. El propio James Mangold anunció en 2017 que estaba escribiendo un guion sobre X-23, destacando que el éxito de 'Wonder Woman' había facilitado las cosas en Hollywood de cara al lanzamiento de películas de superhéroes protagonizada por mujeres.

Disney tiene la culpa

De hecho, el proyecto se puso en marcha muchos antes, pues Keen confirmó en 2020 que "me dijo gente de Fox que podría haber otra película, pero esto fue mucho, cuando estábamos rodando 'Logan', y no me han vuelto a contactar nunca". Eso sí, ella misma era consciente de que solamente la avisarían cuando todo estuviera prácticamente listo para empezar a rodar, pero eso nunca sucedió, ¿por qué?

La respuesta es sencilla: la compra de Fox por parte de Disney llevó a que este segundo estudio paralizase todos los proyectos del universo X-Men que había en marcha. Durante la campaña de promoción de la estupenda 'Le Mans ‘66', Mangold se mostró pesimista sobre el futuro de 'Laura', que era el título tentativo de la película, llegando a afirmar que creía que la película ya nunca se haría, pues Disney iba a priorizar ver qué hacía con los mutantes dentro del universo Marvel.

Muchos fans de 'Logan' han aprovechado el fichaje de Jackman por 'Deadpool 3' para recordar que si él vuelve, también podría hacerlo Laura. Y hay más motivos para tener esperanzas en ello, pues la propia Keen señaló en diciembre de 2020 que estaba esperanzada sobre un posible regreso en 'Deadpool 3':

Estoy tratando de no ilusionarme demasiado por si no sucede, pero realmente espero que sí, porque me encanta interpretar a Laura. Ella ocupa un lugar muy especial en mi corazón y es un personaje increíble.

Con todo, su retorno no parece una opción muy probable, pues lo único que sacamos en claro de la explicación de Jackman y Ryan Reynolds sobre el regreso de Lobezno es que no iban a cambiar nada de 'Logan', por lo que lo más seguro es que 'Deadpool 3' se sitúe cronológicamente antes, haciendo básicamente inviable el regreso de Laura.

