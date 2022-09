'Deadpool 3': Hugh Jackman y Ryan Reynolds explican el regreso de Lobezno tras 'Logan' en un divertido vídeo

La noticia bomba de anoche fue la confirmación de que Hugh Jackman iba a volver a interpretar a Lobezno en 'Deadpool 3'. La alegría por ello fue la primera reacción de la mayoría, pero luego surgió la duda sobre cómo era posible el regreso del personaje tras lo sucedido en 'Logan'. Pues bien, aquí os traemos un divertido vídeo de Jackman y Ryan Reynolds en el que hablan al respecto.

Lo primero que quieren dejar claro es que 'Deadpool 3' no va a cambiar lo que pasaba a Lobezno al final de 'Logan', destacando también que esa película transcurría en 2029, dando a entender que la tercera entrega del superhéroe interpretado por Reynolds sucederá antes. La cosa se complica cuando toca entrar en detalles...

