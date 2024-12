'First Dates', una soltera de Cijuela se queda estupefacta cuando su cita llega con un maniquí. "La conocí al lado de un contenedor"

En 'First Dates', los solteros a veces se han traído a sus hijos, nietos o incluso su ex para darle el visto bueno a su cita. Sin embargo, Antonio fue más allá y se trajo a su maniquí para sorprender a Yolanda... que se quedó totalmente descolocada.

Antonio y una chica de verdad

Antonio tiene 65 años, es de Churriana de la Vega (Granada) y empresario jubilado. Carlos Sobera se quedó a cuadros al verle aparecer en su bici cargando un maniquí; un poco como Ryan Gosling en 'Lars y una chica de verdad'. "Es Noemí, la conocí en un centro comercial, al lado de un contenedor", explicó.

Contó que la llevaba como amuleto a todas partes, e incluso hizo un poco de ventriloquía poniendo voz de pito para mantener una conversación con el presentador. "Yo hace que no hago el acto sexual con una mujer bastante tiempo" explicó Antonio, y añadió que le gustaban las mujeres "que tengan buen interior, pero que también estén buenas". Su cita era Yolanda, de 58 años, ama de casa y de Cijuela (Granada).

Al verle, Yolanda se quedó un poco "plof": "No ha sido mi prototipo". Todo lo contrario que Antonio, que estaba más que satisfecho: "Tiene una cara guapísima, un pelo muy bonito y un cuerpo muy compacto". Mientras tanto, Noemí "esperaba" en el reservado.

A su desastrosa primera impresión se sumó que no le gustó saber que era un ciclista empedernido: "A mí me gustan altos y más jóvenes. Me he quedado muy chafada". Él se definió como alguien "con mucha fantasía": "Muchas personas piensan que estoy como una cabra".

"Donde hay pelo, hay alegría. Yo tengo poco pelo, pero alegría quiero tener" bromeó Antonio, viendo que su cita estaba "más cortadilla". Intentó animar un poco el asunto en el reservado, donde le presentó a Noemí, pero desde luego no tuvo el efecto deseado.

Antonio comenzó a hacer la vocecilla otra vez y Yolanda no se lo podía creer: "Bueno, ¿esto de qué va?". "Pongo esta voz de cachondeo" intentó explicarle él, pero ella ya le había hecho la cruz. "Es como si fuera tu pareja ideal, la muñeca" le explicó justo antes de decirle que no quería seguir conociéndole en una segunda cita.

