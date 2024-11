'First Dates', una soltera de Sopela se indigna con la actitud pasota de su cita. "Tengo una granja de burros"

Hay quien se baja al parque a darle de comer a las palomas para echar la tarde y quien va a 'First Dates'. Celia quería encontrar su media naranja y se quedó muy chafada al saber que Ale venía a pasar el rato, y para colmo solo le respondía ambigüedades.

Tiempo pa' matar

Celia "Ce" es diseñadora de vestuario en rodajes de cine y series, tiene 56 años y vive en Sopela (Vizcaya). Laura Boado flipó al conocer su edad: "Creo que los genes africanos están ayudando bastante. Mi padre es vasco y mi madre de Guinea Ecuatorial".

Ale es de La Palma y trabaja como profesor de yoga, masajista y socorrista. "Es un tío atractivo, pero le he visto bajito" fue la primera impresión de Celia, mientras que Ale pensó que era "bastante mujer, no chica".

Nada más empezar la cena, Celia ya se quedó a cuadros cuando él le confesó que no venía buscando el amor: "No voy buscando nada, si vas buscando, nunca encuentras. Estoy aquí para pasar un buen momento y conocer gente". "Es un poco bajón, yo sí que quiero una persona comprometida" pensó ella decepcionada.

Cuando Celia explicó que no comía carne, a Ale no se le ocurrió nada mejor que contarle que tenía una granja de burros. La vizcaína empezaba a hartarse de la actitud pasota de su cita, que no le quiso hablar de su hobbies ni decir su edad real: "Creo que no se quiere dejar ver y que no ha venido a lo mismo que yo" se quejó.

Ale tampoco le quiso hablar de cómo le había ido en el amor y contestaba a cada pregunta con evasivas: "Le preguntaba una cosa y, o no me contestaba, o me contestaba otra. ¿Cómo te conozco si no me cuentas nada de ti?" explicaba Celia en las entrevistas, que se mantuvo educada durante la cita pese al hartazgo.

"Habla mucho pero dice poco" concluyó Celia, justo antes de que Ale mostrase más entusiasmo por el postre que por preguntarle por ella misma. La soltera decidió invitarle, aunque tenía muy claro que no quería una segunda cita, y menos después de que él admitiera en la decisión final que le encantaba acariciar a los burros pero en realidad no tenía ninguna granja.

En Espinof | La censura de 'First Dates' al escote de una soltera de Getafe durante su cita. "No llevo bragas, ha sido por accidente"

En Espinof | 'GLOW', 'Podría destruirte' y otras series protagonizadas por mujeres increíbles que pueden verse en streaming