La censura de 'First Dates' al escote de una soltera de Getafe durante su cita. "No llevo bragas, ha sido por accidente"

Hay solteros de 'First Dates' a los que les tira para atrás la primera impresión, y los que cambian de idea conforme ven las red flags. A Agnes le gustó a simple vista Wat3rmami, pero le descuadraron detalles como que comiera con la boca abierta o que parecía que estuviera enseñando los pechos adrede todo el rato.

No sin mis bragas

Wat3rmami tiene 24 años, es de Getafe (Madrid) y trabaja como artista punk. Al aparecer por la puerta, Carlos Sobera le dijo que le encantaba su pijama: "Y mis tetas, me imagino" le soltó la soltera. Decía que el nombre se lo eligió ella porque es Escorpio y Squirtle, y que quería explorar su bisexualidad en el programa: "Nunca he tenido la oportunidad de llevarme una ostra a la boca".

Agnes es tatuadora y coctelera, vive en Barcelona y tiene 23 años: "Me considero una lunática porque no soy de este mundo". La soltera le trajo a Wat3rmami un cuadro hecho con su cuerpo y ella quedó encantada con el regalo.

Wat3rmami alabó sus rastas y Agnes su pelo, aunque no pudieron evitar partirse de risa cuando ambas confesaron que todo eran extensiones falsas. El buen rollo del momento hizo que la de Getafe se envalentonara y soltó una verdad que parecía que le quemaba la lengua: "No llevo bragas".

"Ha sido por accidente, yo no voy por la vida sin bragas, podría coger cistitis" aseguró en las entrevistas. Agnes se lo tomó con humor y en un principio se lo estaba pasando bien: "Físicamente me parece espectacular. No tiene vergüenza ninguna, es lo que yo digo: el que tiene vergüenza, no come".

Agnes confesó que tenía 22 tatuajes y su cita le enseñó los que tenía de 'Pokémon'. Cuando la tatuadora le estaba contando que ella no era muy friki, Wat3rmami se tiró un eructo: "No soy de eructos fuera ni dentro de la mesa, creo que es algo que hay que guardar" dijo Agnes a la cámara, y tampoco le gustó que comiera con la boca abierta: "Es una de mis red flags más grandes".

Cuando pasaron a la fiesta de pijamas en el reservado, el programa tuvo que pixelarle los pechos a Wat3rmami porque se le salieron del escote al tirarse sobre la cama y durante las entrevistas: "¿Lo haces a propósito o qué? Super fuera de lugar" pensó Agnes mosqueada. Por esos momentos de incomodidad, dijo que no a una segunda cita, dejando a Wat3rmami decionada: "Cómeme las tetas antes de irte, ¿no?" bromeó.

