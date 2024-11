'First Dates', una soltera de Sevilla casi se atraganta cuando su cita empieza a hacerle un striptease. "¿Me ves feo, o qué?"

Las sorpresas en 'First Dates' no siempre llegan a buen puerto. Dimar y Dilaydi estaban teniendo una cita agradable, hasta que a él se le ocurrió demostrarle sus tablas como estríper y ella no lo recibió como se esperaba.

Show must go on

Dimar vive en Barcelona, tiene 28 años y trabaja como modelo y estríper: "Por dentro, tengo sentimientos". Cuando Carlos Sobera le preguntó si tenía problemas para ligar con su profesión, él asintió: "Hay chicas que solamente quieren follar, porque me ven el cuerpo y no quieren una relación seria". Decía que venía buscando una "mamita linda", que fuera "cariñosa y sincera".

Dilaydi tiene 24 años, viene desde Sevilla y es de República Dominicana, además de dependienta y artista. Al verla, a Dimar le hicieron los ojos chiribitas: "Físicamente la veo bien, una flaca chula". Estaba tan encantado que corrió a retirarle la silla para que se pudiera sentar en la mesa: "Caballeroso es y todo".

Cuando comenzó la cena, ella le dijo que buscaba estabilidad en su próxima pareja, y él le confesó su traumita con que las mujeres le quisieran solo por el físico: "A mí también me cansa mucho, que solamente me busquen para eso" coincidió Dilaydi.

Ella le contó que se dedicaba a la música de estilo reguetón y a Dimar no le terminó de cuadrar porque era más de otro tipo de géneros. Por su parte, a Dilaydi le chocó saber que él quería ponerse todavía más ciclado en el gimnasio: "¿Me ves feo o qué?". "Te veo bien. Pero no me gustan tan fuertes como tú te piensas poner" le explicó ella.

Ella se levantó de repente y reapareció micrófono en mano para cantarle 'Ocean' de Karol G. Aunque el resto de comensales no parecieron disfrutar mucho la actuación ("No le veo futuro a esto" comentó una soltera de otra mesa), Dimar se arrancó a aplaudir al final.

Cuando pasaron al reservado, él apareció vestido a lo 'Pasión de gavilanes' y le hizo un striptease privado. "No sé dónde meter la cabeza" pensó Dilaydi, a la que le entró un ataque de tos en mitad baile porque no se sentía nada cómoda en esa situación. Aunque el chico se quedó en calzoncillos, desde luego no fue la mejor idea, porque le quitó a ella cualquier gana de seguir conociéndole: "Como amigos sí, como pareja, no".

