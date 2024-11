'First Dates', la inesperada confesión de una soltera de Barcelona en su cita. "No me gusta el acento catalán"

Hay solteros que se achantan en cuanto empiezan a ver las red flags de sus citas en 'First Dates', y otros que no les dan tanta importancia. Montse y Elizabeth no paraban de chocar en varios puntos, como en el sentimiento de hispanidad o su opinión sobre el catalán.

Bandera roja

Montse es una gestora de 61 años de Figueres (Girona). Contaba que llevaba cuatro años sola y que buscaba "una chica con cierta cultura". "No tengo más preguntas, señoría. Solo decir que presenté mis impuestos y espero que no haya ninguna reclamación" bromeó Carlos Sobera, al saber que trabajaba en una asesoría.

Elizabeth tiene 47 años, es abogada y teniente, "cuando el ejército la reclama", y viene desde Barcelona: "Soy versátil y un poquito camaleónica, me adapto al entorno". A Montse le pareció muy guapa y ella se sorprendió al saber que se llevaban 14 años: "No los aparentas".

Nada más comenzar la cita, Montse le señaló que no tenía acento y su cita le explicó por qué: "Soy nacida en Tarragona, pero me siento sevillana, porque toda mi familia es de Andalucía". A ella le chocó mucho, porque era todo lo contrario: "Pienso en catalán y tengo que hacer la traducción. Se me nota a la legua que soy catalana y no voy a disimular".

"No me gusta el acento catalán, con todos mis repetos" confesó Elisabeth en las entrevistas. Una reacción parecida tuvo Montse al saber que era militar desde los 17 años: "Nunca me ha gustado el ejército ni las fuerzas armadas". Tres cuartos de lo mismo cuando Elizabeth le dijo que se sentía española: "Yo no me siento española para nada" zanjó la gerundense.

Continuaron chocando cuando ella explicó que no le gustaban los toros, y Elizabeth aseguró que una cosa no tenía que ver con la otra: "Me gusta que se conozca España por el flamenco y los toros. Si lo quieren reducir, que lo reduzcan, allá cada cual".

"Para mí no hay red flags, siempre que la otra persona sea educada, pero creo que para ella sí las ha habido" concluyó Montse sobre su cita, además de que le descuadró totalmente que ella viviera en un velero: "Yo no me veo viviendo en un barco". Aun así, decidió decir que sí a seguir conociendo a Elizabeth, mientras que ella la rechazó, atribuyéndolo a la falta de química.

En Espinof | 'First Dates', una soltera de Sabadell viene a hablar de su libro y su cita no le deja. "Ahórrate el poema, cariño"

En Espinof | Las mejores miniseries de la historia de HBO