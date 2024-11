'First Dates', a esta soltera de Madrid no le gusta ni un pelo el físico de su cita. "Yo he estado con calvos, pero..."

La lista de requisitos de algunos solteros de 'First Dates' tiene sus particularidades. Esther tenía un fetichismo con la gente asiática, en el que Ricardo podía encajar... de no ser porque su calvicie obnubiló casi por completo a la soltera.

Nani?

Esther es de Madrid, empresaria y tiene 49 años. Vino buscando alguien que la quisiera tal y como era, sin querer cambiarla, y le confesó a Carlos Sobera que su gran pasión desde pequeña eran "los chinos": "Me parecen gente super educada. He estado con dos personas asiáticas, uno coreano y otro chino. Es verdad que suelen tener un tamaño un poco más pequeño, pero hay diferencias".

En ese sentido, tuvo suerte con Ricardo, que era brasileño de ascendencia japonesa. El soltero vive en Madrid, tiene 55 años, trabaja como sanitario y le pirra la ciencia ficción en general y 'Star Trek' en particular: "Me identifico mucho con Spock, en la cuestión de guardar los sentimientos".

Sin embargo, a Esther se le fueron los ojos a su cabeza: "Me ha matado el pelo. Yo he estado con calvos, pero todo cortado". También se decepcionó al saber que no había nacido en ningún país oriental: "Es como asiático de pega".

Conforme empezaron a hablar, Ricardo sí que se estaba formando una buena imagen de ella: "Los valores que me ha transmitido son de una buena persona". Mientras que Esther seguí pensando en su falta de pelo: "No me importaría que fuera calvo y se rapara todo, porque lo vería más moderno".

En el tema sci-fi colisionaron un poco, porque ella era más de pelis de terror y fantasía, y no le gustaba demasiado 'Star Wars', que sí era uno de los grandes intereses de Ricardo. Donde la dejó boquiabierta fue cuando él le confesó cuánto le influyó criarse en un entorno muy religioso: "La primera relación sexual que tuve fue a los 32 años".

"Pobrecillo, menos mal que recuperó el tiempo después" pensó Esther, a quien poco a poco había empezado a caerle en gracia: "Ahora me gustas más". También se quedó encantada cuando Ricardo se deshizo en halagos de lo que le había parecido: "Me gusta tu humor, eres guapa y buena persona". Así que, al final, ambos decidieron seguir conociéndose en una segunda cita.

