'First Dates', a esta soltera de Fuengirola le echan para atrás las fantasías sexuales de su cita. "La chaqueta es de los tiempos de Franco"

El físico suele serlo todo en muchas citas de 'First Dates'. A Daniela no le cuadró la apariencia de Víctor, y cuando este pasó a contarle sus fantasías de hacer juegos de rol en la cama, ya fue la excusa perfecta para confirmar sus malas primeras impresiones.

No me lo digas con flores

Daniela viene desde Fuengirola (Málaga), tiene 53 años y trabaja como consejera personal y escritora: "Pienso que soy genial, estupenda, maravillosa, muy inteligente y luchadora". Le confesó a Carlos Sobera que llevaba 20 años sola en el sentido amoroso y ahora buscaba a una persona seria.

Víctor es rentista, tiene 58 años y vive en Alicante: "Los valores de un perfecto caballero son tener especial miramiento con niños, mujeres y ancianos, las personas más frágiles" se presentó. Nada más llegar, le dio unas flores a Daniela, que sobre todo se fijó en su ropa: "De estilismo se podrían hacer muchos cambios. La chaqueta es de los tiempos de Franco".

Él tampoco tuvo la mejor primera impresión: "Cuando he visto a mi cita, pues no es lo que esperaba. No me ha desagradado, pero tampoco ha sido un flechazo". Ella comenzó contándole que era de Bulgaria, llevaba 28 años viviendo en España y que ahora se dedicaba a "ayudar a las personas a encaminarse en la vida".

Cuando Víctor le explicó que había estudiado fotografía, las impresiones de Daniela mejoraron... aunque solo un poco: "Lo veo una persona muy inteligente, que ha estudiado mucho y se interesa por muchas cosas. Pero su manera de vestir y su físico no encaja con mi perspectiva de hombre".

En aficiones coincidieron bastante, ya que a ambos les gustaba la música clásica: "Le veo un buen nivel cultural, más o menos" pensó él. Víctor fue categórico en el tema del dinero, asegurando que prefería el cariño que se tienen las familias de África que la falsedad de los que viven en "una jaula de oro": "Yo vivo bien de mis rentas" añadió.

Donde chocaron de frente fue cuando Víctor le confesó sus fantasías sexuales: "A mí me gusta darle tiempo y que sea algo especial. Me gusta usar el frío y el calor, los juegos de rol de romanos y griegos, tengo una fantasía ahí". "Las cosas que a él le gustan, a mí no" sentenció Daniela, que finalmente no le dio una segunda cita porque "no había sentido ninguna conexión", y él coincidió.

