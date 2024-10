'First Dates', una soltera de Paterna le confiesa a su cita que quiere ser santa. "Tengo 11 hermanos, quiero ser como mis padres"

El equipo de 'First Dates' a veces hace los emparejamientos juntando polos opuestos y otras opta por reunir a separados al nacer. Miriam y Abraham hicieron match, porque no podían ser más iguales ideológicamente.

Dios los cría y ellos se juntan

Miriam tiene 31 años, trabaja como educadora matrimonial y es de Paterna (Valencia). Buscaba alguien con quien "construir una catedral", es decir, un futuro juntos: "Soy católica, tengo 11 hermanos. Yo quiero ser como mis padres". Tenía muy claras sus aspiraciones: "Yo quiero ser santa, y el matrimonio significa que quiero que tú seas santo, y que tú quieras que yo sea santa".

Abraham tiene 34 años, es ferroviario y de Majadahonda (Madrid): "Me gustaría que fuese una chica de derechas, con una ideología de la familia primero y religiosa". Al encontrarse con Miriam, le gustó lo que vio: "Me ha gustado, es guapa y apuesta, no le he visto ninguna imperfección".

A ella también le gustó cómo había combinado la blusa, aunque no tanto que él le dijera que no había salido nunca de España: "Eso es un error agarrafal, tienes que viajar con o sin la pareja". Ni punto de comparación con la sorpresa que se llevó Abraham cuando le dijo cuántos hermanos tiene.

Ella fue directa al punto que le interesaba: "¿Crees en Dios?". Él le dijo que sí, pese a que había sufrido la pérdida de su padre: "Me parece impresionante que aún sin sentir el amor de Dios, siga creyendo en él" reflexionó Miriam.

"No le tengo miedo a la muerte, yo lo que quiero es morirme y ser santa" le soltó a bocajarro, para luego contarle la historia de cómo perdió su fe a los 15 años y la recuperó tras irse de peregrinaje: "Desde ese momento, yo sé que Dios existe". Abraham la escuchaba encantado de la vida.

Por si la pulserita de España no era lo bastante evidente, Miriam confesó que le encantaba VOX, y Abraham le secundó asientiendo como los muñequitos de los coches: "El partido político que uno vota demuestra la manera de vivir de una persona". Vamos, que al final no sorprendió que decidieran darse una segunda cita.

