'First Dates', un soltero de Tenerife confiesa que quiere ser la tradwife de su relación. "Las pijasprogres me gustan mucho"

Hay gente muy suya en 'First Dates', y la cara que ponen los solteros cuando no terminan de pillar de qué va su cita no tiene precio. Sherezade se quedó bastante descolocada con Lucas, ya que no podía diferenciar cuando decía las cosas de broma en serio.

Es broma, pero si quieres no es broma

Lucas es de Tenerife, tiene 22 años y estudia producción musical: "Estoy todo el rato haciendo el retrasado" aseguraba el soltero, que añadió: "Las pijasprogres me gustan mucho", refiriéndose a "una persona con dinero, progre y con pantalones campana", y decía que no le desagradaba la idea de ser la tradwife de la relación: "Lo que sería mi abuela de antes".

Su cita era Sherezade, de 20 años, madrileña y en busca de trabajo. Al presentarse, Lucas se puso en tensión y ella intentó tirarle un poco de la lengua: "Lo he visto muy nervioso y distraído". Casi que fue peor porque le preguntó por los animales y él le contestó que no le gustaban.

Sherezade intentó seguir con la conversación, pero las reacciones tan cortantes de Lucas le descolocaron por completo, y tampoco terminó de entender su sentido del humor: "Yo aspiro a ser pijo. Como ya estaré en otra jerarquía social, puedo tratar a la gente como la mierda" le explicó medio en broma, medio en serio.

"Entre broma y broma, la verdad se asoma" apuntó Sherezade, que intentó cambiar de tema a qué estaba buscando en una pareja: "Alguien con varios universos en la cabeza" contestó él enigmáticamente. "Me ha parecido encantador, pero un poco raro" reflexionó ella, a quien pese a todo no le estaba cayendo mal.

A él tampoco le había disgustado, aunque "no al nivel de enchocharle con la mirada". Lucas la volvió a descolocar diciendo que no se cerraba a tener una pareja tóxica, pero tampoco desarrolló mucho su respuesta: "No he sentido el feeling de pareja, más de mejor amigo" pensó Sherezade.

Cuando hablaron de temas sexuales, ella lo tenía claro: "Para mí, el sexo es muy importante, un 90%. No podría tener una pareja asexual". Lucas no lo veía de la misma manera: "Si estás enamorado, te da igual el sexo". Al final, ninguno de los dos quería una segunda cita en sentido romántico, aunque no les importaría seguir quedando como amigos.

En Espinof | 'First Dates', una soltera de Sant Joan Despí confiesa a la camarera su verdadera impresión sobre la cita. "Socorro, sácame de aquí"

En Espinof | Las series de Netflix mejor valoradas por la crítica