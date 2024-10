'First Dates', un soltero de Almería deja sin palabras a su cita con sus requisitos. "Busco una mujer que sepa poner la lavadora"

Dani y Christian son dos hermanos gemelos que vinieron juntos a 'First Dates' a buscar el amor. El primero no tuvo demasiado éxito en su cita con Azahara, a quien no le entusiasmaron precisamente sus ideas rancias sobre su prototipo de mujer ideal.

Esencia de mujer

Dani tiene 29 años, es de Almería, empresario y no tiene abuela: "Yo a las chicas les gusto mucho porque mi físico les atrae. De cara soy bastante guapo y tengo unas piernas muy bien formadas". Decía que no buscaba una mujer "que estuviera por ahí tirada, en la noche" y que tuviera siempre planes con sus amigas, sino una "que estuviera centrada en su casa, en su trabajo y en su familia".

Prefirió tirar de eufemismos y definirse como una persona tradicional (en mi casa dirían que huele a cerrado): "Que sepa hacer de comer, hacer la cama, poner la lavadora... una mujer de verdad, de las que quedan muy pocas ahora mismo". Su cita era Azahara, de 28 años, dependienta y de Córdoba.

"Soy muy presumida, me gusta ir arreglada y estoy a favor de la cirugía" dijo ella en las entrevistas. Al verla, a Dani ya le empezaron a descuadrar cosas: "A mí, tan altas no me gustan. No me llama la atención, cero".

En cuanto se sentaron, él le soltó la ristra de requisitos que buscaba, lo de que no quería "una mujer que solo sepa maquillarse", sino una que tuviera detalles como traerle el Kinder Bueno del Mercadona. "Lo veo una persona chapada a la antigua. Necesita una persona que, más que su pareja, sea su madre" reflexionó Azahara, que se había quedado sin palabras ante semejante panorama.

Dani volvió a hacerle la cruz cuando ella le confesó que no quería casarse ni tener hijos: "Me ha matado. Con eso ya me ha hecho jaque mate" pensó él, a quien le pareció buena idea soltarle el típico comentario de que se le iba a pasar el arroz "a su edad".

Para arreglarlo, se puso a explicar que le gustaban las mujeres con mucho culo, más bajas que él y que no estuvieran fuertes. Aunque él estaba convencido de haberle gustado a ella, nada más lejos de la realidad: cuando él dijo que no quería una segunda cita, Azahara se negó también a seguir conociéndole, porque no le iba la gente que tenía ideas tan desfasadas.

