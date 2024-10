'First Dates', una soltera de Sant Joan Despí confiesa a la camarera su verdadera impresión sobre la cita. "Socorro, sácame de aquí"

Hay gente en 'First Dates' que se fija en el físico, en la personalidad... y luego está Carlos, que solo buscaba alguien que fuera fan absoluto de los gimnasios. Pese a que Sonia tenía costumbre de ir, al final se aburrió del monotema y contaba los segundos hasta poder escapar de allí.

Gym or lose

Sonia trabaja como integradora social, vive en Sant Joan Despí (Barcelona) y tiene 28 años. Le explicó a Carlos Sobera que no había tenido mucha suerte en el amor: "Ficho poco, y cuando lo hago, ficho mal". Contaba que estaba quemada de gente que "no buscaba nada serio" y quería alguien "que se cuidase".

Carlos tiene su misma edad, es operario y de Rubí (Barcelona): "Busco una gym rat. Si es una persona que no sabe ni lo que es una pesa, está la cosa un poco mal" explicó, refiriéndose a las personas obsesionadas con el gimnasio. A Sonia no le gustaron mucho sus pintas al verle aparecer: "Me ha parecido un cuadro. Demasiado moderno para mi gusto".

Por su parte, a Carlos no le disgustó ella: "Me suelen gustar más las morenas, aunque me ha gustado". Nada más sentarse en su mesa, el se arrancó a hacerle preguntas sobre el gimnasio y su alimentación. Sonia le explicó el tipo de ejercicios que hacía, y que le gustaba el deporte "pero sin obsesionarse".

Sin embargo, él no dejó el tema de lado y siguió venga y dale hablando de gimnasios: "El muchacho se ha venido arriba con el monotema del gimnasio y para un ratito está bien, pero... hago muchas otras cosas en mi vida" pensó ella. Carlos le reconoció que había dejado de hacer tantos planes con sus amigos porque a ellos les gustaba irse de fiesta y él "si hace algo, lo hace bien".

"Vamos a hablar de otra cosa" intentó escabullirse Sonia, pero Carlos no le hizo mucho caso. Cuando él le preguntó qué le parecía su pelo, ella farfulló un indeciso "Está... bien", lo que le pilló con la guardia baja: "Eres la primera que me dice que no le gusta". "Siempre hay una primera vez" se rio ella en las entrevistas.

Carlos se fue al baño a llamar a una amiga suya para contarle qué tal: "Me la esperaba más potente". Una de las camareras le preguntó directamente a Sonia y ella le dijo que tenía claro que no: "Necesitaba desahogarme con alguien y era como: 'Socorro, sácame de aquí'". Al final, él sí que accedió a una segunda cita, pero ella no quiso: "Como amistad, a lo mejor sí".

