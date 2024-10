'First Dates', el chasco de un soltero de Albacete tras cometer un error en su cita. "Me gustan las mujeres con buenos pechos"

Aunque los solteros se sinceren en las entrevistas de 'First Dates', para sus compañeros de mesa es un misterio lo que piensa la otra persona. Manuel pensaba que tenía a Pepi en el bote, pero en realidad había un motivo por el que a ella no le había cuadrado desde el principio.

(Don't) Hold My Hand

Pepi es una peluquera jubilada de Málaga y vino acompañada de Alejandro, su hijo, que se empeñó en apuntarla a 'First Dates'. Ella vino convencida de que no buscaba alguien con quien convivir, y él quería encontrarle un hombre que le diera vidilla a su madre, "no alguien que buscara una mujer para resucitar él".

Alejandro corrió a esconderse desde donde pudiera monitorizar toda la cita en cuanto Manuel apareció por la puerta. Este mecánico jubilado de 73 años y de Cáceres vino a por todas: "Las mujeres me gustan muy elegantes, que tengan buenos pechos y sean simpáticas".

Manuel pensó que Pepi era guapísima y le causó una buena impresión diciéndole que le encantaba hacer planes y salir por ahí. Pero no duró mucho, ya que a ella empezaron a descuadrarle cosas en cuanto él le dijo que no le gustaba ir al cine ni leer.

Él estaba convencido de que la cita estaba yendo a las mil maravillas, y Pepi aprovechó para ir un momento al baño. En realidad, se fue al reservado a comentar con su hijo qué tal estaba yendo todo. Por un momento, Manuel pensaba que le habían dejado plantado, pero finalmente ella volvió a la mesa.

Al terminar de cenar, él se sorprendió mucho cuando le presentó a su hijo. Alejandro se retiró de la vigilancia convencido de que tenían un futuro juntos. Envalentonado, Manuel le cogió de la mano a Pepi cuando se quedaron solos en el reservado, pero se dio cuenta de que la había pifiado al escuchar que ella soltaba una risita nerviosa, y él la retiró a toda prisa.

"A mí las cosas me gustan despacio, no creas que soy antigua..." empezó a decir ella, aunque en las entrevistas confesó la verdadera razón de su rechazo: "El problema es que no me gusta físicamente". Así que, aunque Manuel sí que quería tener una segunda cita con Pepi, ella se negó y lo achacó a la distancia que les separaba.

