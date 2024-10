'First Dates', una soltera de Tenerife sale corriendo del restaurante nada más ver a su cita. "No supe cómo reaccionar"

Es normal ponerse nerviosa cuando vas a una cita, y aún más si es en 'First Dates', donde cualquier cosa que digas y hagas va a ser emitida por TV. Justo cuando Diana fue a conocer a Antonio, le entraron los nervios y tuvo que salir corriendo para calmarse un poco.

Todos dicen "aishitenai"

Antonio vive en Málaga, es funcionario y tiene 32 años: "En el amor me ha ido muy bien y mal" explicó, en relación a que mantiene buena relación con su exparejas pero han sido relaciones cortas. "Soy el estereotipo de chico friki, pero deportista y con conocimientos jurífidicos" se definió, enumerando entre sus aficiones los videojuegos, el anime, los juegos de mesa y de rol, entre otros.

Buscaba una chica inteligente, con la que tener una relación cerrada y tal vez casarse y formar una familia. Su cita era Diana, estudiante de cocina de 25 años y oriunda de Tenerife. Aunque empezó muy sonriente al ver a Carlos Sobera, la joven de repente se puso tensa al poco de saludar a su cita: "Déjame salir un momento".

Diana se giró y salió corriendo del restaurante, ante la atónita mirada de Antonio y el resto de empleados: "Me sentí muy fuera de lugar y no sabía cómo reaccionar, así que me abrumé y tuve que salir" argumentó la soltera, que lo relacionó con que ella tiene TDA y ansiedad.

Cuando por fin volvió, retomaron la cita con normalidad y Antonio no se lo tomó a mal: "Entiendo lo que ha podido pasar porque los nervios te pueden jugar una mala pasada". Cuando él le preguntó si le gustaba el anime, Diana le contestó que alguna cosa había visto, pero que era más de series en general.

Antonio le contó que sabía hablar japonés aunque, como todo buen estudiante de la lengua nipona, se le seguían resistiendo los kanjis. Diana apuntó que, "pese a su aspecto de Lolita", no era una chica otaku lo que se dice: "Me gusta la cultura japonesa, sobre todo la gastronomía, pero para mí es simplemente curiosidad".

Por eso mismo, cuando Antonio le dijo que quería "formar una familia friki", a ella ya le terminó de quedar claro que no era lo que estaba buscando: "Creo que nuestras personalidades no cuajan" le anunció a la hora de rechazarle en la decisión final, aunque a él se le había hecho corta la cita.

