'First Dates', una soltera de Madrid monta un espectáculo en su cita. "Soy fan de Locomía"

Venirse muy arriba en 'First Dates' puede condenar tu cita al fracaso o todo lo contrario. Sacri vino preparada para montar un numerito con sus abanicos, y Joaquín se quedó sin palabras cuando presenció el show.

Looocooomía

Sacri es de Madrid, tiene 51 años y es artista. Explicaba que, conforme te haces mayor, ibas necesitando alguien "que te escuche y te dé caña": "Eso de que el sexo se ha olvidado, no, señores, de 40 para arriba también hay". Trajo una bolsa con pai pais para el equipo del programa y abanicos para ella: "Soy fan de Locomía desde que tenía 16 años".

Ella tenía claro lo que buscaba: "Los moteros follan bien. Poned un motero en vuestra vida, chicas". En ese sentido, tuvo suerte con Joaquín, de 49 años y de Villanueva de Alcardete (Toledo) porque, además de informático, era motero. "Lo que yo buscaba, me ha encantado" exclamó Sacri.

Ella le explicó que tenía un quad porque no vendían motos "tan chiquititas" como ella, y que solía ir de paquete en las motos de los demás. Le encantó saber que Joaquín además era un apasionado de la música, e incluso tocaba la batería.

También se alegró al enterarse de que ambos estaban buscando lo mismo: conocer a una persona con la que tener afinidad y ver si la cosa fluye, sin meterse todavía en líos de casamientos ni nada. "Es muy risueña, me gusta su carácter" coincidió Joaquín.

En un momento dado, Sacri se levantó, reapareció con sus abanicos y montó un espectáculo lanzándolos por los aires al más puro estilo 'Disco. Ibiza. Locomía': "Imagínate lo que te puedo hacer con las manos" le dijo a Joaquín mientras seguía el ritmo con sus abanicos. "Olé, olé" le contestó.

Jugando al Rasca del amor, Sacri confesó que era muy activa en el terreno sexual: "Me gusta el sexo rock & roll" y a partir de ahí ya estaba todo el pescado vendido. "El baile me ha encantado" le dijo Joaquín en la decisión final, donde no se lo pensó a la hora de aceptar una segunda cita con ella. Sacri aceptó encantada, y más después de que le prometiera encontrar una Harley de su tamaño.

