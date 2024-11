Un exconcursante de 'First Dates' vuelve al programa porque quiere romper con su pareja. "Vengo a despedirme, esto no es vivir"

Para celebrar los 2.000 programas de 'First Dates', el programa recibió a varias parejas que habían terminado juntas después de pasar por el restaurante. Si bien Ángel y Trini parecían estar la mar de bien, él vino con intención de romper la relación.

¿Se acabó?

Trini y Ángel se conocieron en 'First Dates' en enero de 2024 y terminaron juntos después de una apasionado beso en el reservado. Ella tiene 73 años, es cuidadora jubilada y considera que él es "el amor de su vida", aunque viven lejos porque Ángel sigue viviendo en Tarragona y ella en Terrassa.

Le explicó a Carlos Sobera que hacía tiempo que no tenía relaciones sexuales con nadie, y eso había cambiado con Ángel: "Por una vez a la semana que nos vemos, un polvito no viene mal". El pintor jubilado de 77 años no tardó en aparecer por el restaurante: "Hago bien el amor con Trini porque me he ilustrado en un libro y he sabido hacer feliz a una mujer".

Ángel le confesó al presentador que tenía problemitas con el hecho de que Trini tuviera nueve hijos, porque él quería que vivieran juntos pero no con toda su progenie. Así pues, había ido con intención de romper la relación: "Vengo a despedirme, porque esto no es vivir".

Él decidió poner las cartas sobre la mesa nada más verla: "La relación no va bien, Trini". Ella se quedó totalmente boquiabierta y no lo entendía: "Tú sabes que, cuando hacemos el amor, lo hacemos divinamente". Se lanzó a prometerle que estaría más por él, pero Ángel no parecía convencido.

"Eres la Cenicienta de tus hijos" le soltó. "Me exige demasiado, pero no puedo" se lamentó Trini, que no se le ocurrió otra forma de expresarse que cantándole 'Toda una vida'. Sorprendentemente, surtió efecto: Ángel terminó replanteándose su decisión y le cayó hasta la lagrimilla.

Al final, acabaron los dos desgañitándose mientras se cantaban una canción de amor delante de todo el restaurante: "Iba a romper pero no he roto, me has convencido". Después de semejante serenata, no podían sino reconciliarse y continuar con la relación "hasta que la muerte les separe".

En Espinof | 'First Dates', a esta soltera de Madrid no le gusta ni un pelo el físico de su cita. "Yo he estado con calvos, pero..."

En Espinof | Las mejores series de la historia de Amazon Prime Video