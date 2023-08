Con 3.700 millones de minutos vistos en una semana, 'Suits' se ha convertido en el bombazo inesperado en Netflix. ¿La desoladora recompensa para uno de sus guionistas? 260 dólares

De entre todas las cosas que no esperábamos ver este verano tan atípico entre huelgas de guionistas y estrenos que no terminan de ser bombazos, el público ha dictado sentencia. La serie del momento no es un estreno, todo lo contrario, es un drama de abogados que terminó su andadura hace ya 4 años en USA Network: 'Suits'.

Durante estas pasadas semanas, la serie protagonizada por Patrick J. Adams y Gabriel Macht, ha empezado a destacar en los respectivos tops globales y, sobre todo, de Estados Unidos convirtiéndose, de esta manera, en la serie "adquirida" de Netflix más vista.

Algo que la auditora Nielsen corrobora. La semana pasada hablaba de cómo la segunda semana de julio 'Suits' había obtenido la cifra récord de 3 700 millones de minutos visualizados en tan solo una semana entre Netflix y Peacock. Más del doble que un original de la plataforma como es la segunda temporada de 'El abogado del Lincoln'.

Unos residuals insuficientes

Un éxito arrollador que contrasta con uno de los motivos por los que los guionistas de Hollywood están en huelga: el pago de residuals que no parecen ser satisfactorios teniendo en cuenta las métricas. El equipo principal de seis guionistas de 'Suits' ha recibido una compensación de 3000 dólares por el pasado trimestre.

No solo eso sino que, en un artículo de opinión, Ethan Drogin, guionista de varios episodios de 'Suits' asegura haber recibido un cheque por valor de 259,71 dólares (unos 236 euros) de residuals por el episodio 'Crisis de identidad' (1x08). Si bien se siente que han tenido suerte, es el hecho de que aun con esta popularidad la compensación no es suficiente lo que le molesta:

«Los ejecutivos del Entretenimiento arguyen que están ofreciendo aumentos históricos a los guionistas. La cosa es que incluso un aumento del 100% sobre un cheque de 259,71 dólares ni se acerca a pagar el alquiler de la mayoría de la gente. Incluso en el mejor de los casos —y 'Suits' lo es definitivamente— el streaming simplemente no ofrece ni ventajas para los guionistas y actores ni correlación entre resultados y compensación.»

Además, recuerda que la huelga no es solo por temas de compensación por residuals, sino también por la precariedad con la que las plataformas de streaming montan las series, con esas "mini salas" de guionistas y un modelo que se aleja (para mal) de lo que se venía haciendo en la televisión "tradicional" en Estados Unidos:

«En los últimos años, los streamers han ejercido un descenso del número de guionistas-productores que trabajan en series y sacado a los guionistas noveles y de media carrera fuera de los procesos de casting, producción y montaje. En 'Suits', los guionistas participaban en cada paso de sus episodios, lo que contribuía a la calidad de la serie. Eso no pasa casi nunca ahora.»

Ponte traje

Estrenada en 2011 y con nueve temporadas en sus espaldas, 'Suits' sigue la historia de un chico con memoria fotográfica que sin ser abogado gana dinero haciendo el examen de abogacía de otros. Tras un incidente, acabará topándose con el socio de una prestigiosa firma de abogados quien, impresionado por sus conocimientos, decide ficharlo en lo que ocultan que, en realidad, fue expulsado de la universidad.

Este drama de abogados es prácticamente un recordatorio de cómo funciona(ba) la televisión "mainstream" en Estados Unidos hasta no hace mucho. Y de cómo ese modelo es, en realidad, mucho más beneficioso que el actual. Una vez terminada la temporada televisiva oficial (septiembre a mayo), la primavera y verano era la época en la que los canales "minoritarios" y de cable básico lanzaban sus apuestas de ficción.

Y aquí canales como TNT o USANetwork solían siempre tener alguna cosita bastante fresca y ligera para entretener al público esos meses. Podríamos decir, en ese sentido, que 'Suits' es una de esas grandes series "de verano", miembro de un gran grupo en el que no encontramos con joyas de cierta popularidad aún hoy como 'Monk' o 'Psych' pasando por 'The Closer', 'Último aviso' o 'Leverage'.

