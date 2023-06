Netflix calcula que ganó 900 millones de dólares con 'El juego del Calamar'. A su creador le dio "para poner comida en la mesa"

456 personas compitiendo en un concurso mortal para llevarse una cuantiosa suma. Esa fue la premisa de una de las series más populares de Netflix de lo que llevamos de década: 'El juego del calamar', serie coreana estrenada en 2021 y que se convirtió no solo en un fenómeno global sino también en una de las ficciones más rentables para la plataforma.

Tanto es así que, según Blooomberg, al poco de ser estrenada se calculaba que había hecho ganar a Netflix unos 900 millones de dólares. En lo que los ejecutivos se frotaban las manos con los billetes, tenemos la otra cara de la moneda: su creador, director y guionista, Hwang Dong-hyuk ganó lo suficiente «para poner comida en la mesa».

No es que Netflix no le haya pagado. Lo ha hecho según el contrato original, sin bonus y sin extras. Uno en el que el cineasta renuncia a los derechos de propiedad intelectual y los "residuals", los royalties. Precisamente dos ítems, sobre todo este segundo, que se cuentan entre los grandes puntos de batalla en la presente huelga de guionistas de Estados Unidos.

Un modelo de negocio en tela de juicio

Un ejemplo de modelo de negocio que ha sido puesto en entredicho en unos días en los que, precisamente, plataformas globales como Netflix están priorizando las producciones internacionales ante la paralización de sus rodajes estadounidenses. La compañía mira a Corea del Sur y otros mercados como España o Latinoamerica por la rentabilidad que le sacan a sus series y el éxito que suelen tener.

Hacer 'El juego del calamar', por ejemplo, cuesta por episodio una cuarta parte de lo que costó hacer 'Stranger Things'. La compañía ha encontrado en el país asiático un buen filón. Calcula que el 60% de sus suscriptores ha visto alguna serie coreana recientemente y no deja de invertir miles de millones de dólares en producciones.

Cuando Netflix llegó a Corea del Sur fue más que bienvenida y los creativos vieron un rayo de esperanza formada por un mayor presupuesto y una libertad creativa que no podían aspirar trabajando en la televisión tradicional. El propio Hwang reconoce que no se podría haber hecho 'El juego del calamar' de no ser por la llegada de la plataforma. Sin embargo, eso no impide el que haya sido crítico con el modelo de negocio:

«Os pido que miréis más allá del corto plazo y enfoquéis esto como un paso adelante para nutrir todo el ecosistema. Para que haya la próxima 'Juego del Calamar' o la nueva 'Parásitos', se debe garantizar el sustento de los creadores.»

Una olla a punto de explotar

No convence nada esa letra pequeña, esa renuncia a los royalties y a la propiedad intelectual. Y no es tema de que en Corea del Sur no estén regulados de algún modo, de hecho existen unas tarifas estándar puestas por la Asociación de guionistas de radio y televisión del país, quienes colectan y distribuyen estos pagos por redifusiones y licencias en el extranjero. Netflix, simplemente, no tiene ningún acuerdo con ellos.

Una cuestión que está bullendo entre guionistas y directores surcoreanos, reclamando en los últimos tiempos que ese no debería ser el precio a pagar por trabajar con Netflix. Esto, unido a las condiciones laborales —con cientos de horas extra ilegales y jornadas de rodaje que podían llegar a exceder las 24 horas— que lleva arrastrando décadas la industria coreana, componen una olla a presión a punto de explotar.

Sin embargo, para Netflix, la falta de pagos por residuals se suple de algún modo pagando "de sobra" a los guionistas y directores, al menos los de "nivel alto". El propio Ted Sarandos quitó hierro al asunto hace tan solo unos días:

«Cuando hacemos acuerdos, garantizamos que nuestros estudios y creadores sean compensados justamente. Es un mercado competitivo y compensamos muy por encima del mercado. En general, es importante para nosotros mantenernos competitivos y promover un ecosistema sano. Proveeremos apoyo suficiente. Y en el caso del éxito de una serie, nos aseguraremos de que los creadores sean compensados de una manera correcta en la próxima temporada.»

Si bien no hay detalles al respecto, todo apunta a que es el caso con Hwang y su acuerdo para realizar esa segunda temporada de 'El juego del calamar', cuya producción sigue su curso con un reparto formado por Lee Jung-Jae, Lee Byung-Hun, Wi Ha-Joon y Gong Yoo. Entre los nuevos miembros estrán Yim Si-Wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-Hoon, Park Gyu-young y Jo Yu-ri, entre otros.

