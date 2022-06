'La casa de papel: Corea': las 14 mayores diferencias entre la serie original española y el remake asiático de Netflix

Ya podemos ver en Netflix 'La casa de papel: Corea', remake asiático de la muy popular serie española creada por Álex Pina. Como ya os comenté, se trata de un refrito con poca personalidad, pues han optado por asemejarse mucho a la obra original, pero eso no quita para que haya ciertos cambios que merezca la pena destacar.

A continuación vamos a repasar las 14 mayores diferencias entre 'La casa de papel' y 'La casa de papel: Corea'. No son los únicos cambios, pero sí los que más me han llamado la atención. Si creéis que me dejo alguna fuera, no dudéis en destacarlo a través de los comentarios. Sin más que añadir, vamos con ellos:

Cuidado con los spoilers tanto de 'La casa de papel' como de 'La casa de papel: Corea' de aquí en adelante.

El escenario distópico

Es el cambio más obvio y el propio título te lo dice, pero ojo, va mucho más allá de pasar de España a Corea, ya que el remake propone un escenario en el que las dos Coreas han resuelto diferencias y están en pleno de proceso de unión, por ahora centrado en lo político. Eso lleva a que tenga un matiz distópico que, por desgracia, tampoco explora demasiado.

El pasado de los atracadores (sobre todo de Tokio y el Profesor)

En general, el pasado de todos los atracadores cambia, pero los casos más llamativos son los de Tokio y el Profesor. En el caso de ella, tiene un pasado en el ejército norcoreano y solamente se dedica al crimen tras ver cómo sus esperanzas de prosperar en el sur no fructifican. Eso también lleva a que su personalidad cambie y aparezca menos sexualizada.

Por su parte, el Profesor tiene un pasado... como profesor. Y no es un desconocido, sino que incluso le proponen en su momento tener un papel de peso en el proceso de unificación.

Los acompañantes de la inspectora en la negociación

Podría decirse que la serie coreana se marca, como mínimo, un 2x1 con los personajes de Prieto (Juan Fernández) y Ángel (Fernando Soto), eliminando de paso todo lo referente al interés romántico del segundo hacia ella. Aquí tenemos al Capitán Cha interpretado por Kim Sung-oh.

No puede ser hijo de Arturo

El Arturiro coreano

Arturo pasa aquí a ser Cho Young-min, quien también mantuvo un idilio con Yoon Mi-seon, el equivalente a Mónica Gaztambide, quien después acabaría siendo Estocolmo. La cuestión es que el personaje en 'La casa de papel: Corea' desvela que se hizo una vasectomia, por lo que no puede ser padre del presunto hijo de ella, quien admite que ha mentido al respecto, hasta el punto de que queda la sensación de que ni tan siquiera está embarazada.

La hija del embajador y su importancia

En 'La casa de papel', Alison Parker (María Pedraza) es la hija del embajador inglés, mientras que en el remake coreano pasa a serlo del embajador de Estados Unidos.

Además, el personaje equivalente en 'La casa de papel: Corea' tiene muchísima menos presencia. Por ejemplo, no hay rastro alguno del tonteo con Río que sí estaba presente en la original o de ese "novio" despreciable" que subía a Internet una imagen de ella con un pecho al aire en un descuido.

El primer engaño del Profesor

Un poco consecuencia directa del anterior, ya que aquí el Profesor no usa a la hija del embajador a modo de protección cuando las fuerzas de seguridad quieren entrar en la Casa de la Moneda la primera noche, aquí finge un descuido para que crean que solamente son cuatro atracadores y que se echen atrás al ver in situ que esa información es falsa.

Cambio de máscara

Si en la versión original los atracadores utilizaban una máscara de Dalí, en 'La casa de papel: Corea' se opta se toma como referente a Yangban, uno de los doce personajes de una danza coreana conocida como Hahoe. El gran rasgo característico de Yangban es su sonrisa vacía.

La cantidad robada

De 2400 millones de euros a una cantidad de wons que equivale a casi 3000 millones euros. ¡Y es que la inflación ha sido muy importante últimamente!

El Profesor conoce a la inspectora ANTES del atraco

La peculiar relación que surgía entre el Profesor y Raquel no comenzaba hasta ya iniciado el atraco en 'La casa de papel', pero en esta nueva versión ya ha comenzado antes. Una buena forma de ir cultivando la confianza entre ambos.

Las aspiraciones políticas del ex de la inspectora

La relación de la inspectora encargada de la negociación con su ex también es de lo más complicada, pero aquí se añade un cambio llamativo en lo referente a la profesión de él, quien es uno de los grandes aspirantes a ser el presidente de esta nueva Corea reunificada. De la relación del ex con su hermana tampoco no ni rastro.

Recordemos que en la original era agente de la policía científica y llegaba a participar en el caso.

Muchos menos flashbacks

Uno de los grandes ejes de 'La casa de papel' era el uso de los flashbacks, algo que aquí se reduce sobremanera, quedando habitualmente limitados a ser un apunte al principio de cada episodio. De esta forma, los protagonistas pierden profundidad tanto en lo individual como en lo referente a la relación que surge entre ellos.

De un móvil a un smartphone

Aquí Berlín también ordena ejecutar al personaje que apunta a acabar convirtiéndose en Estocolmo, pero los detalles alrededor de cómo descubre su "traición" a los atracadores son distintos. Aparte de que el Arturito particular es aún más despreciable, aquí todo gira alrededor de un smartwatch en lugar de un teléfono móvil, y la forma de descubrirlo también cambia. En la española suena una llamada y eso la delata, mientras que aquí se le cae al suelo cuando parecía que había logrado engañar a Berlín.

A partir de ahí, su trama con Denver sí es bastante similar, incluyendo todo lo relacionado con su muerte fingida.

La comprobación de los rehenes por parte de la inspectora

En la versión coreana, la inspectora interpretada por Yunjin Kim también entra aquí a comprobar que todos los rehenes estén ilesos, pero lo hace retransmitiéndolo en directo -en la original se menciona la posibilidad pero no llega a hacerse- para intentar ejercer así presión sobre la opinión pública, un tema que básicamente se deja de lado hasta ese momento.

Además, el "truco" para volver a la gente en contra de los atracadores es diferente. En la española, la hija del embajador intenta ocultarse, mientras que aquí se juega con la idea de la muerte de un policía que se había infiltrado... solamente para descubrir en el último momento que en realidad sigue vivo.

Esto también lo aprovecha la coreana para introducir el detalle de que la hija del embajador logra colar un fragmento de billete en el bolsillo de la inspectora, algo que promete ser clave en la siguiente tanda de seis episodios de 'La casa de papel: Corea'.

La relación sexual de Berlín con una de las rehenes

En 'La casa de papel: Corea' se prescinde por completo de la trama de la serie española en la que Berlín (Pedro Alonso) tenía sexo con una de las rehenes (Clara Alvarado). De hecho, se reduce un tanto el lado más despreciable del personaje.

Por cierto, he preferido obviar que esta primera entrega de 'La casa de papel: Corea' acaba en un punto diferente a la española, de ahí también que haya dejado fuera ciertos posibles cambios que en realidad simplemente podrían llegar más adeñante.

