'Berlín': todo lo que sabemos sobre la precuela de 'La casa de papel' para Netflix

Puede que 'La casa de papel' haya llegado a su final, pero Netflix ya se apresuró a confirmar que el universo creado por Álex Pina no se va a ninguna parte. A nadie le extrañaría que llegasen más proyectos, pero por ahora el único confirmado es 'Berlín', una precuela que explorará los orígenes del popular personaje interpretado por Pedro Alonso.

El hecho de que su personaje falleciera al final de la segunda temporada ya obligó a los responsables de 'La casa de papel' a pensar algo para justificar su regreso en las tres siguientes temporadas de la serie. Ahora tendrá la oportunidad de ser la gran estrella de la función en 'Berlín', de la cual vamos a repasar todo lo que sabe hasta ahora. Como es habitual en estos casos, el artículo irá actualizándose a medida que haya más novedades.

La historia

El propio Alonso fue el encargado de anunciar la serie, aclarando que estábamos ante "el final de un ciclo y el principio de otro", refiriéndose a que ahora es el momento de conocer a fondo a Andrés de Fonollosa. La duda que queda es hasta qué punto se remontará la serie, ¿será una continuación de los flashbacks o tendrá lugar antes de cualquier cosa que hayamos visto en 'La casa de papel'?

"Me gustaría pensar en la opción que nos permitiese volar más libremente. Ojalá sigamos teniendo el valor para arriesgarlo todo de nuevo" comentaba Alonso cuando se dio a conocer la próxima existencia de 'Berlín', algo que suena más a una precuela con todas las de la ley.

El reparto y el equipo

No tendría sentido hacer una serie sobre este personaje sin contar de nuevo con Alonso dando vida a Berlín, pero, lamentablemente, no se ha dado a conocer ningún otro integrante de su reparto. Por tanto, queda en el aire que algún otro integrante de 'La casa de papel' haga acto de presencia, pero sospecho que no podrán resistirse a la tentación. Ya ni que sea por el hecho de que el Profesor interpretado por Álvaro Morte era su hermano...

Donde sí está confirmado que habrá una ausencia sensible en el equipo ya que Javier Gómez Santander, miembro clave del equipo de guionistas de la serie desde su primera temporada, comentó en una entrevista que no va a participar en 'Berlín', ya que prefiere centrarse en otros proyectos.

Tráiler, imágenes y cartel

Netflix lanzó el teaser tráiler que tenéis encima de estas líneas acompañando al anuncio de la serie. Realmente se limita a recoger imágenes de 'La casa de papel', así que habrá que tener paciencia para ver un adelanto en condiciones de 'Berlín'.

La fecha de estreno

Está confirmado que veremos 'Berlín' en 2023, lo que no se sabe es cuándo, porque no es lo mismo enero que diciembre. Sin embargo, lo realmente importante es que desarrollen la serie con calma, que las prisas son malas consejeras.