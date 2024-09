"Entonces estaba gordo y en paro". Ryan Gosling explica por qué Peter Jackson le despidió de uno de los mayores fracasos del director de 'El señor de los anillos'

Ryan Gosling lleva muchos años siendo uno de los actores más solicitados de Hollywood, pero eso no supone que haya conseguido todos los papeles que quería. Uno de los ejemplos más dramáticos de ello fue 'The Lovely Bones', la adaptación de la novela de Alice Sebold dirigida por Peter Jackson. De hecho Gosling había sido contratado, pero fue despedido en el último... por estar demasiado gordo.

"Creía que debía pesar 95 kilos"

Jackson había contratado a Gosling para dar vida a Jack, el personaje finalmente interpretado por Mark Wahlberg. Sin embargo, el inolvidable Ken de 'Barbie' y protagonista de la reciente 'El especialista' apuntaba en The Hollywood Reporter que "teníamos una idea diferente de cómo debía lucir el personaje. Realmente creía que debía pesar 95 kilos".

Ese despido coincidió con un parón en la carrera de Gosling, quien no estrenó película alguna en 2008 y 2009. Ya en 2010 regresó con fuerza gracias a 'Blue Valentine', pero fue al año siguiente cuando su fama volvió a despegar del todo, pues en 2011 estrenada 'Drive', 'Crazy, Stupid, Love' y 'Los Idus de Marzo'.

No obstante, la versión de Gosling no es la única que existe sobre lo sucedido en 'The Lovely Bones'. Fran Walsh, colaboradora habitual (en 'The Lovely Bones' ejerce como productora y coguionista) y esposa de Jackson, explicaba lo siguiente sobre el despido del actor:

"Ryan vino a vernos dos o tres veces y nos dijo: 'No soy la persona adecuada para este papel. Soy demasiado joven. Y le dijimos: 'No, no, no. Podemos envejecerte. Podemos aclararte el pelo'. Teníamos muchas ganas. No fue hasta que estuvimos en la preproducción y tuvimos allí al reparto cuando lo vimos cada vez más claro: estaba muy incómodo y empezamos a sentir que no era el adecuado. Fue nuestra ceguera, el deseo de que funcionara como fuera."

'The Lovely Bones' acabó siendo uno de los mayores fracasos de Jackson, pues costó 65 millones de dólares y recaudó solamente 93, por lo que generó pérdidas millonarias.

