'Mickey 17' arranca genial y tiene a un excelente Robert Pattinson, pero la película de ciencia ficción de Bong Joon-ho va de más a menos

Muchos amantes del cine seguían la carrera de Bong Joon-ho bastante antes de que consiguiera un impresionante éxito internacional con 'Parásitos'. Hacer historia en los Óscar fue la guinda del pastel y reforzó su posición para básicamente hacer lo que quisiera en su siguiente trabajo. Eso llevó a que el cineasta coreano acordase con Warner adaptar una novela de Edward Ashton con un presupuesto mucho más propio de una superproducción de Hollywood que de una película de cine de autor.

Tras varios retrasos, 'Mickey 17' llega finalmente a los cines españoles este viernes 7 de marzo con la esperanza de arrasar en taquilla. Por mi parte, tengo mis dudas de que lo consiga por mucho que la presencia de Robert Pattinson pueda llevar más espectadores al cine, ya que es una propuesta muy particular que para nada buscar contentar a la mayor cantidad posible de público. Algo en lo que apoyo totalmente a Joon-ho, pero la lástima es que estemos ante una película que va de más a menos de forma clara.

Una presentación impecable

Lo primero que conviene tener claro de 'Mickey 17' es que estamos ante una comedia de ciencia ficción que brilla más cuando se centra en las andanzas de su peculiar protagonista que cuando da una mayor presencia a su componente de sátira. Por ejemplo, el personaje de Mark Ruffalo parece en todo momento la respuesta de Joon-ho a la increíble popularidad de Donald Trump, algo que funciona bien en pequeñas dosis, pero acaba saturando y jugando en contra de la película durante su último acto.

Como sucede en cualquier película narrativa, 'Mickey 17' se divide en tres partes. La presentación para conocer la situación particular del protagonista es impecable, tanto en lo interpretativo por parte de un muy inspirado Pattinson -ojo especialmente a su gran dominio de la comedia física para reforzar la particular odisea que atraviesa su Mickey Barnes- como en la forma en la que el cineasta coreano da con el tono perfecto para insuflar un acertado todo de mala baba a una historia con un inevitable toque trágico.

Simplemente todo encaja para sumergirte en un universo en el que lo visual también tiene una importancia capital para crear ese microcosmos a bordo de la nave en la que los personajes viajan a un planeta con la intención de colonizarlo. Todo ello aliñado con una efectiva dosis de crítica social que en el arranque refuerza el conjunto e invita a pensar que 'Mickey 17' podría acabar siendo una de las mejores películas de este 2025.

Dando vueltas sobre lo mismo

Los problemas empiezan a surgir cuando realmente hay que plantear una historia concreta que lleve a alguna parte. Ahí la baza de tener a Pattinson en pantalla por partida doble da una energía innegable a la película, sobre todo porque permite al actor ofrecer dos versiones muy diferentes de Mickey, pero todo lo que le rodea empieza a dar poco a poco la sensación de estar dando vueltas sobre las mismas ideas.

No sé hasta qué punto es algo heredado de la novela original -ya que también van apareciendo algunas ideas manejadas previamente por Joon-ho en otros trabajos suyos-, pero parece que la película se quede sin ideas realmente nuevas y se apoye más en lo efectivas que sean determinadas escenas -y hay algunas muy divertidas, no me entendáis mal- que en desarrollar realmente lo que ha planteado. Ahí 'Mickey 17' pasa de ser fresca e hilarante a algo mucho más simple y directo.

Con todo, el segundo acto también funciona aunque sea a un nivel inferior, principalmente por Pattinson, pero tener un reparto con tanto talento -personalmente me encanta también el trabajo de Toni Collette- y las buenas dosis de humor ayudan a que siga siendo entretenida pese a lo repetitiva que puede ser en algunos aspectos. También ayuda un acabado visual impecable, en el cual hay el punto justo de espectacularidad -que Warner tampoco iba a gastarse más de 100 millones en una película intimista- pero también un director detrás que no quiere que eso se engulla a todo lo demás.

Sin embargo, Joon-ho hace perfectamente eso, pero por otro lado acaba optando por una saturación en su enfoque de la sátira que lleva a que 'Mickey 17' haga aguas durante su tramo final. Ahí es como si quisiera lanzar más cosas contra la pared constantemente esperando que funciona esa máxima que tantos problemas suele ocasiones de que más es mejor.

Obviamente, un final tiene que tener algo de punto álgido dramático, pero aquí se comete el error de apelotonar cosas y de llevar su contenido de crítica social hasta tal punto que llega a resultar grotesco en algunos aspectos. Y aquí no es para nada que se deba a que esté en contra de la tesis que defiende Joon-ho, ya que ms sitúo en la misma corriente ideológica que defiende 'Mickey 17', pero me niego a aceptar el que todo vale para defenderlo.

Al final nos queda una película un tanto desequilibrada, pero yo es que me lo paso tan bien con sus primeros minutos y me gusta tanto la interpretación de Pattinson que no me queda otra que recomendarla, pero siempre teniendo en cuenta que ni se os ocurra acercaros a ella esperando una obra maestra o nada que se le parezca. Eso sí, si el referente que tenéis es 'Okja', ahí sí puedo decir que 'Mickey 17' es mejor.

