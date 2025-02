Los fans de Robert Pattinson han aprendido a no creerse la mitad de lo que dice en entrevistas. ¿La razón? Le ha pillado el gusto a mentir

Las entrevistas promocionales son casi un género de interpretación propio en la vida del actor, pero algunos se lo toman quizás de forma demasiado literal. Mientras las estrellas de Hollywood aprovechan sus intervenciones con los medios repitiendo una y otra vez las mismas anécdotas encantadoras o pintorescas, Robert Pattinson ha optado definitivamente por un estilo propio, y lleva toda su carrera haciendo titulares con algunas de las historias más disparatadas que hemos oído de la boca de un actor.

Algunas quizás te suenen. En 2009 Pattinson contó la historia de cómo una noche aceptó la petición de una fan de tener una cita, pero en la cena lo único que hizo fue quejarse de su vida y ella se fue decepcionada. En otras historias decía que no se lavaba el pelo, que se hizo pasar por un vendedor de droga en el instituto o que cuando era pequeño vio a un payaso morir en una explosión de coche.

Han tenido que pasar años para que el actor admitiese lo que muchos estaban sospechando: que este hombre miente como un bellaco, y que probablemente todas sus historias locas sean mentira. En una reciente entrevista revisitó aquella anécdota del payaso, y afirmó que hasta él mismo estaba sorprendido de haberla contado. "No hay ninguna duda en mi voz. Me quedé en plan… ¿Estás poseído?".

Aunque la mayoría de estas historias son excentricidades que no dañan su imagen ni la de su trabajo, en alguna ocasión se ha podido buscar problemas. En 2020 le contó a GQ que había dejado de entrenarse para 'The Batman' porque no le veía el propósito y que "apenas hacía nada", quedando así no solo como alguien perezoso y caprichoso (y encendiendo aún más a los haters online que desde luego no necesitaban más excusas para odiarlo comk Batman), sino también generando un discurso negativo alrededor de la película que pudo afectar a su estreno. Solo dos años más tarde admitió que eso no pasó, que aqueyo le trajo cola más de lo que esperaba y que por supuesto que mantuvo el ejercicio: "Estás haciendo Batman. Tienes que prepararte".

En una entrevista de 2018 junto con Willem Dafoe, el propio Pattinson también reveló parte de la psicología que le lleva a hacer esto. "Hay un pequeño gremlin dentro de mi que piensa, 'Di algo impactante. Solo estás aquí unos minutos, di algo terrible". En aquel momento le decía a Dafoe que era una forma de lidiar con la presión de contentar a la audiencia, ya que no cree que haga un buen trabajo a la hora de promocionar una película de manera tradicional.

Lo cierto es que todas estas mentiras han ayudado a forjar alrededor de Pattinson una personalidad histriónica y caótica que puede o no puede ser verdad, pero que definitivamente ayuda a que el público conecte con él. Es algo que se ha transmitido incluso a los papeles que aborda. Tras tener un comienzo de carrera tan estelar como relativamente convencional, en sagas como Crepúsculo o Harry Potter, el actor tuvo su renacimiento en la gran pantalla abordando papeles que a menudo se salían de su zona de confort, como 'El faro' o 'Good Time'.

