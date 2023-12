'Feliz mini Bat-Navidad' es el especial navideño familiar de Batman en Amazon Prime Video que no sabía que necesitaba ver

Desde mayo de 1939 hasta hoy, Batman ha sido una presencia tan cambiante como continua en la sociedad. Desde el camp de sus inicios hasta la autoparodia de la serie de los años 60 pasando por el renacer oscuro de Tim Burton, la sofisticación de Nolan y, ahora, su absoluto dominio sobre la cultura pop. Batman ha hecho de todo en estos últimos años, desde tener cuatro actores interpretándolo en cine en solo dos años hasta lidiar con su propia mascota, el sabueso Ace. Y ahora marca una nueva muesca en su colosal ascenso a serlo absolutamente todo con un especial de Navidad animado absolutamente encantador: 'Feliz mini Bat-Navidad'.

Batmanito

La animación en dos dimensiones, de un tiempo a esta parte, ha estado claramente infravalorada frente al todopoderoso CGI. Sin embargo, pequeños especiales como este 'Feliz mini Bat-Navidad' vienen a recordarnos las posibilidades del medio y el abanico de posibilidades estilísticas que muy pocos eligen. Conscientes de que, por mucho que sea un proyecto de DC, nadie va a exigir cambios de manera furibunda al estar destinado a un público infantil, la película decide tomar riesgos en unos diseños absolutamente cartoon que no pocos han despreciado con vehemencia argumentando su excesiva exageración visual... como si esa no fuera su intención exacta.

'Feliz mini Bat-Navidad' recuerda a algunas series de dibujos de fin de semana. Particularmente, a esas que no tenían ningún miedo por ser excéntricas aunque se basaran en una franquicia famosa. Mentones alargados, sonrisas imposibles, líneas lo menos fieles a la realidad posible, dibujos chiclosos y lógica de dibujos animados: es mucho más de lo que personalmente podía pedirle a un especial de Navidad del Cruzado Enmascarado. Aunque, realmente, tiene más similitud con 'Solo en casa' que con las aventuras de Bruce Wayne.

Y es que el especial de Amazon Prime Video (en otro extrañísimo movimiento de manos de HBO Max) está protagonizado por Damian, el hijo de Bruce y Talia Al Ghul que hizo su primera aparición en los cómics allá por 2006, ya como adolescente. Sin embargo, aquí tenemos un universo alternativo en el que pasa la infancia con su padre en un Gotham sin criminales, con una atención al gag y el slapstick tan familiar y blanca como extrema: tiene muy clara su propia condición de especial navideño, y en lugar de subvertirla, trata de aprovecharla al máximo.

¡Santos bat-especiales navideños!

Si eres de los que cree que Batman tiene que ser siempre una presencia oscura y tétrica sin lugar para la alegría, huye despavorido de este título, donde es todo lo contrario: un padre amoroso y con sentido del humor que transgrede la figura casi mesiánica en la que los guionistas (y los fans) le han colocado en la última década. No es, por ponerlo así, 'Navidades con el Joker', el especial de Navidad de la serie animada de los años 90: es mucho más luminoso y repleto de porrazos, comedia y alegría con un superhéroe muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver.

El problema de 'Feliz mini Bat-Navidad' es que, una vez asimilas el tono y el estilo visual cuqui, no tiene mucho más que ofrecer: la animación es simplemente funcional, la historia está telegrafiada y la mayoría de los gags acaban cayendo en saco roto. Eso no significa que no merezca la pena, ojo: es perfecta para que las familias tengan algo que ver que no traumatice a los niños ni aburra a los mayores, tiene hallazgos fabulosos (ese Pingüino decrépito), la acción es divertidísima y el ritmo es incontestable.

Desconozco si la idea de este especial es servir como piloto encubierto de una serie sobre las aventuras de Damian Wayne, si será el inicio de una nueva saga de especiales o si se va a quedar aquí, pero merece la pena explorar un poco más este mundo de niños superhéroes, cinturones con batarangs de gomaespuma, Gotham sin villanos y una autoparodia sanísima al propio universo DC. Porque sí, efectivamente, si eres un cazador de guiños vas a encontrar referencias aquí y allí, desde la gata de la Mansión Wayne llamada Selina hasta una divertidísima mención a los Gemelos Fantásticos. Y, por supuesto, la melodía de la serie de Adam West.

Por entendernos: 'Feliz mini Bat-Navidad' tiene mucho más que ver con 'Teen Titans Go!' que con Zack Snyder. Y eso no es malo ni pervierte a un personaje que, a estas alturas, ha tenido más iteraciones y personalidades distintas que cualquier otro que os podáis imaginar. Es diversión pura y sin complejos, con unos diseños únicos y con personalidad, una colección de villanos inmejorable y, en última instancia, una comedia familiar a prueba de balas que disfrutar con el las luces del árbol puestas, los polvorones encima de la mesa y la capucha de Batman sobre la cabeza. Realmente, en plena Navidad, ¿qué más se puede pedir?

