¿Cuánto tiempo necesitas para ver todo 'One Piece'? Ponerse al día con el legendario anime de piratas lleva menos de lo que pensamos, pero tiene truco

Aunque es uno de los animes más populares ahora mismo, es normal que dé una pereza tremenda ponerse al día con 'One Piece'. Desde que empezó a emitirse en octubre de 1999, la serie de Toei Animation ya va camino de cumplir 25 añitos y en el momento de escribir este artículo acumula 1097 episodios.

El manga de Eiichiro Oda tampoco se queda corto con 1111 capítulos de manga, así que meterse a la historia de Luffy desde cero puede ser un desafío.

Valor, y al toro

Entonces... ¿Cuánto tiempo tardaríamos en ver 'One Piece'? Pues también depende del ritmo al que vayamos y lo muchísimo que nos engorilemos. Pero siendo estrictos y precisos con la duración del anime, 'One Piece' consta de 1097 episodios de unos 22 a 24 capítulos de duración.

Esto se traduce en un total de 26.328 minutos. Que vienen a ser 438,8 horas o 18,28 días. Y si además quisiéramos incluir las 15 películas cuando tocan, desde la primera 'One Piece: The Movie' a 'One Piece Film: Red', tendríamos que sumar 22,1 horas extras. Así que para ver todo 'One Piece' tendríamos que invertir un total de 460,9 horas o 19,20 días.

Obviamente, hay que dormir, comer, socializar, y el resto de funciones normales para no volvernos tarumbas y pasarnos 24 horas diarias viendo solo anime. Así que si hipotéticamente dedicásemos una jornada completa de ocho horas a ver 'One Piece', ponerse al día con toda la serie de anime llevaría un total de 54,85 días.

Aún así, ver 'One Piece' puede ser un proceso larguísimo y al que no siempre es fácil entrar. Por eso quizás la alternativa del remake en acción real de Netflix es una solución perfecta para los más reticentes. La primera temporada de esta 'One Piece' consigue adaptar más de 30 episodios de anime en tan solo ocho capítulos, consiguiendo hacer la trama mucho más digerible. Y si nos pica el gusanillo podemos engancharnos desde ahí al anime o esperar a la segunda temporada.

Y también tenemos por delante el remake del anime de Wit Studio, que también llegará a Netflix próximamente. Que, esperemos, volverá a adaptar la historia pero sin planos interminables en los que no pasa nada y flashbacks cada dos por tres, que en parte son las razones por las que el anime original de 'One Piece' se ha alargado tantísimo.

Así que ya sabemos, si tenemos unos dos meses para quemar: es el tiempo que necesitamos para ver 'One Piece' desde cero y ponernos al día para esta Saga Final. Porque Eiichiro Oda ya se va acercando cada vez más al final al desenlace de la historia, y aunque aún le queda lo suyo promete ser explosivo.

