"Es mi vida la que se ha roto". Javier Ambrossi se sincera sobre su ruptura en 'La revuelta' y tranquiliza a los fans de los Javis

El pasado noviembre supimos de la ruptura que sacudiría el binomio de los Javis. Los actores, creativos, y hasta hace poco pareja sentimental, se conocieron durante su trabajo en 'Física o Química'. Con el tiempo se han convertido en una de las visiones creativas más potentes del audiovisual en nuestro país, con series como 'Paquita Salas', 'Veneno' o 'La mesías'.

En su intervención en 'La Revuelta', Javier Ambrossi ha arrojado más luz sobre un tema que aún estaba candente. Su estrategia fue ir de cara con ello desde el principio. Empezaba regalándole a Broncano una bola de cristal con una imagen de la primera visita de ellos a 'La Resistencia', dejando claro el paso del tiempo para una pareja que ha sido un filón importante en el formato de Broncano.

La visita servía para tranquilizar a los fans de la pareja en cuanto a lo creativo. Ambrossi aprovechaba para aclarar que siguen trabajando juntos y se traía un recorte de cartón de Paquita Salas para que le hiciese compañía. A pesar de que iba como parte de su promoción por presentar el Benidorn Fest, se encuentran envueltos en el proceso de edición de 'La bola negra', basada en una obra inconclusa de Lorca y con estreno en octubre, y tienen dos proyectos más en camino como productores desde Suma Content: 'Yo siempre a veces' y 'Mi querida señorita'. Entre una cosa y otra, aseguró que tendríamos Javis por un tiempo.

Con eso aclarado, la realidad es que gran parte de la entrevista se centró en la ruptura sentimental. Ambrossi se lo tomaba con optimismo y no tenía problemas en bromear sobre el asunto, pero también criticaba la insistencia de los paparazzi y la especulación de los medios: "Es mi vida la que se ha roto". Detallando sobre sus razones, parece que el propio paso del tiempo y el ajetreado ritmo de vida creativo ha tenido impacto sobre ello. " Al final no teníamos espacio para nada y empezó a poder con mi salud mental". Tras muchos rumores, fue el programa de Rosalía al que acudió Calvo en solitario cuando los fans acabaron de armar el puzle, y desde entonces habían roto hacía un tiempo. En todo momento, enfatizaba que seguía habiendo relación de cordialidad entre ellos y aprovechaba para mandarle un saludo desde el programa.

Desde luego es una rara avis al menos de cara a la galería, la relaciones personales de las parejas creativas tienen un fuerte impacto en su trabajo y a menudo es determinante. En los últimos años hemos visto las rupturas de los hermanos Coen y los hermanos Safdie, y sus correspondientes proyectos en solitario. Recientemente, una de las grandes teorías de los fans de 'Stranger Things' sobre el bajón de calidad de la quinta temporada también se atribuía a un divorcio entre Ross Duffer y su ex-pareja guionista.

