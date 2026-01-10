Tras la teoría del final secreto de 'Stranger Things' llega una incluso mejor: la de la guionista en las sombras que no ha podido salvar la temporada

Estamos ya a más de una semana del final y ni que decir tiene, no ha salido ningún episodio secreto de 'Stranger Things'. El 'Conformity Gate' nos ha hecho empezar el año con la comunidad de la serie de los Duffer vistiendo un colectivo sombrero de papel de plata en la cabeza, convencidos de que las muchas imperfecciones de la quinta temporada solo podían ser resultado de un plan secreto de Vecna que se revelaría en un último episodio aún no emitido. La conspiración se puso tan seria que desde Netflix tuvieron que desmentirla diciendo que todos los episodios ya estaban disponibles.

Porque la primera vez no fue suficiente, es también ahora cuando está surgiendo otra teoría considerablemente más divertida que la anterior y desde luego más plausible que un final secreto oculto al mundo entero: la de una guionista en las sombras que habría estado salvando la serie desde el principio y que esta última temporada no ha podido hacerlo.

'Fear Street Parte III: 1666'

Su nombre es Leigh Janiak, y a algunos puede sonarle por ser la guionista de la querida trilogía slasher de Netflix 'Fear Street'. No casualmente, Janiak resulta ser también la exmujer de Ross Duffer. La pareja se conoció trabajando en la industria y llevaba casada desde diciembre de 2015 hasta, sorpresa, el pasado 2024, alrededor de la época en la que los Duffer estarían escribiendo la temporada final de 'Stranger Things'.

La teoría apunta exactamente a lo que estamos pensando. A que Janiak no era solo la pareja de Ross, sino también una suerte de compañera creativa en las sombras de 'Stranger Things', aportando ideas, escenas y enfoques para los personajes. En definitiva, participando de puertas para adentro en el proceso de escritura de la serie. No en vano las filmografías de ambos tienen mucho en común. Son amantes del terror, y 'Fear Street' comparte a nivel de estética, tono y personajes similitudes con la obra de los Duffer. Es fácil ver cómo su perspectiva se podría haber colado en el desarrollo de la serie.

¿Hizo la ausencia de Janiak que se cerrase el grifo de las buenas ideas? ¿O sencillamente el divorcio fue suficiente para mantener a Ross Duffer con la cabeza en otra parte en un momento crucial de la serie? Es todo especulación, pero una que el fandom ha abrazado ahora como luz de guía para ayudarles a sobrellevar el final, con vídeos de TikTok o publicaciones en Facebook que acumulan cientos de miles de visionados, repletos de comentarios convencidos de que esta es la solución al misterio de la última temporada.

Los fans de 'Stranger Things' están pasando por todas las fases del duelo y parecen haber llegado a la de ira, dirigida hacia unos Duffer que quizás no lo tenían todo tan controlado como aseguraban. Fuera de conspiraciones, tras la breve luna de miel por el final en redes están empezando a surgir críticas genuinas a inconsistencias de trama y al propio ritmo de un episodio que se pasa casi más tiempo en una suerte de épilogo que en el conflicto que cerraba la temporada.

