La película de ciencia ficción que Arnold Schwarzenegger detesta por un muy buen motivo: "Fue una estupidez hacerla"

Los años dorados de Arnold Schwarzenegger hace ya bastante que quedaron atrás, pero el actor sigue siendo una figura muy importante dentro de la industria de Hollywood. De hecho, últimamente volvió a acaparar titular por mostrar su apoyo decidido hacia 'The Running Man', nueva adaptación de una novela de Stephen King que ya había servido en su momento como base para 'Perseguido'.

"¿Por qué rehacer 'Desafío total'?"

La estrella de acción también aprovechó la ocasión para desvelar lo mucho que odia el remake de otro de sus hitos dentro del cine de ciencia ficción, pues en 2012 se lanzó una nueva versión de 'Desafío total' con Colin Farrell al frente del reparto. En su momento fue destrozado por la crítica y también sufrió un sonado fracaso comercial, pero ahora ha llegado el momento de que Schwarzenegger la ponga a caer de un burro.

El actor austriaco ha confesado que casi nunca está a favor de que se hagan nuevas versiones de películas suyas, pero ha destacado especialmente el caso del remake dirigido por Len Wiseman:

Esta fue la década en la que se rodaron la mayoría de las mejores películas de acción, los 80 y los 90, y ahora, por supuesto, muchas compañías vienen a rehacerla. En la mayoría de los casos, no estoy contento con eso, porque son películas perfectas. ¿Por qué rehacer 'Desafío total'? No me gustó. Fue una estupidez hacerla.

He de confesar que 'Total Recall' no me disgustó tanto como a la mayoría, pero incluso así cuesta entender a quién le pareció una buena idea gastarse 125 millones de dólares en una propuesta con tan poco que aportar. Y es que ya no es solamente lo mucho que pesaba la sombra del inolvidable largometraje de Paul Verhoeven, pues además era una cinta sin ideas que lo apostaba todo a lo ruidosa y vistosa que pudiera parecer al público.

En Espinof | La última gran película de acción de Arnold Schwarzenegger se estrenó hace 30 años y marcó el inicio de su declive como estrella de Hollywood

En Espinof | Los mejores remakes de la historia del cine