Hay más razones para que le tengamos ganas a la nueva adaptación de 'The Running Man'. Arnold Schwarzenegger le da su visto bueno

Inspirarse en los giallo no acabó saliéndole del todo bien a Edgar Wright la última vez, así que para su próxima película ha decidido la apuesta más segura que es una adaptación de Stephen King. Será el próximo 21 de noviembre cuando se estrene 'The Running Man', una prometedora película de acción y la nueva versión de una distopía literaria que ha cambiado a Arnold Schwarzenegger por Glen Powell.

Desde luego hay ganas por el proyecto, y muchas más ahora que sabemos que Schwarzenegger está muy contento con haberle pasado el testigo a Powell. En una entrevista para Screenrant, el actor de la nueva versión ha compartido lo especial que fue enseñarle a Schwarzenegger en una proyección privada el trabajo que habían hecho.

"Estaba tan emocionado de que el libro de Stephen King que hemos puesto en la pantalla… es realmente la primera vez que la visión de Stephen ha sido adaptada de forma apropiada. Decía una y otra vez: 'Es increíble'. Le encantó, le sorprendió, estaba muy emocionado."

Al austriaco, la proyección le sirvió para conectar con Powell a través del duro trabajo físico. "Lo primero que me dijo fue: 'Esta película ha sido muy dolorosa para tí'. Él ha hecho muchas películas de acción, y sabe lo que es que te machaquen". Culpable de ello es Edgar Wright, de quien Powell afirma que es "uno de los grandes cineastas", pero también bromea que le habría gustado no tener que ponerse hielo en el cuerpo constantemente.

Al contrario que aquella primera adaptación, la cinta de Wright parece haber tenido un rodaje menos accidentado. Recientemente, Schwarzenegger admitía no haber quedado satisfecho en su día con la cinta del 1987, en parte por la película en sí, y en parte por baches de producción como el cambio de director. "Es un mundo muy grande y muy ambicioso, y creo que no sentían tener los recursos apropiados para estar a la altura", decía Powell sobre aquella versión.

¿Pero tiene también la cinta el visto bueno del propio Stephen King? Sí, y de forma además entusiasta. El mismo King ya lo confirmó en su cuenta de X hace apenas unas semanas, pareciéndole "fantástica" y llamándola incluso "la Jungla de cristal de nuestro tiempo". Es curioso que este año hayamos tenido no una sino dos distopías de King y que las dos hayan salido aparentemente bien, ya que 'La larga marcha' se estrenó el pasado septiembre en Estados Unidos acumulando grandes críticas.

