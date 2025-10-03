Arnold Schwarzenegger, sobre cómo se inspiró en una de las mejores películas de Clint Eastwood: "Me gusta aprender de él"

Clint Eastwood es una de las mayores leyendas de la historia del cine y deberíamos dar gracias porque todavía siga en activo. A lo largo de los años ha servido de inspiración para multitud de personas en Hollywood, pero a algunos quizá le sorprenda saber que hasta Arnold Schwarzenegger aprendió una gran lección de uno de los mejores trabajos de Eastwood como actor.

"Me pareció genial"

La película que Schwarzenegger citó en Reuters como una inspiración directa para su personaje en 'El último desafío' es 'En la línea de fuego', el estupendo thriller de acción que Eastwood protagonizó con ya más de 60 años. En concreto, hay una escena que la estrella de la saga Terminator cita como especialmente clave para él, ya que en ella se puede ver a Eastwood quedándose sin aliento tras correr al lado de la limusina del presidente de Estados Unidos:

Me pareció genial. Recuerdo lo inteligente que fue reconocerlo, porque me quitó la maldición. Nadie me preguntaba: '¿No es demasiado mayor para este trabajo?'. Eso es lo que intenté hacer en esta película, ya que Eastwood es un gran ídolo para mí y siempre me gusta aprender de él.

Lo curioso es que Schwarzenegger era incluso mayor que Eastwood en 'En la línea de fuego' cuando rodó ese largometraje a las órdenes del coreano Kim Jee-woon. Lamentablemente, el público no mostró demasiado interés en ella pese a ser el primer papel protagonista del actor desde que dejó la política a un lado y acabó siendo un fracaso comercial, ya que hacerla costó 45 millones de dólares y luego recaudó poco más de 48 millones en todo el mundo.

Por su parte, 'En la línea de fuego' sí que fue un gran éxito en 1993, ya que tuvo un presupuesto similar -40 millones de dólares-, pero luego funcionó muy bien taquilla al sumar una recaudación mundial de 187 millones de dólares.

Es cierto que se puede aducir que eran otros tiempos, pero quiero pensar que también influye que 'En la línea de fuego' sea una muy buena película, mientras que 'El último desafío' se queda en un pasatiempo digno que va de menos a más.

Por cierto, la relación de Eastwood y Schwarzenegger fue mucho más allá de eso, ya que son buenos amigos y el segundo incluso ha destacado que el primero ejerció como mentor para él.

Imagen: Instagram

