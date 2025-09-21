"Es un pedazo de mierda": John Wayne humilló a Clint Eastwood por un western que tardó casi 40 años en rodarse y acabó siendo una película para televisión

Clint Eastwood y John Wayne son dos iconos y dos los hombres duros por excelencia de la historia del cine. Las carreras de ambos se solaparon durante varios años pero lo cierto es que nunca rodaron una película juntos. Eso sí, Eastwood se mostró claramente dispuesto a una colaboración en una película escrita por Larry Cohen que Wayne rechazó de la forma más rotunda posible.

Eastwood acababa de saborear las mieles del éxito con 'Infierno de cobardes' ('High Plains Drifter'), su primer western como director, estrenado en 1973 (su debut como realizador fue dos años antes con el thriller 'Escalofrío en la noche'). Fue entonces cuando le sedujo la ida de hacer 'The Hostiles', en la cual interpretaría a un jugador que gana la mitad de un rancho de un hombre mayor, lo cual les llevaba a tener que trabajar juntos pese a la evidente antipatía que se profesaban para defenderse de unos ataques a sus tierras.

El director de 'Sin Perdón' se hizo con los derechos del guion y le mandó una copia a Wayne con la esperanza de protagonizarla juntos. La respuesta de este último fue una carta rechazando la oferta, en la cual además destacaba lo poco que le había gustado 'Infierno de cobardes'.

El resquemor de Wayne hacia Eastwood

En dicha carta, John Wayne señalaba que se había sentido ofendido por el retrato del salvaje oeste que había hecho Clint Eastwood en su película, y que era un retrato incorrecto de la época. Esto es lo que comentaría Eastwood tiempo después sobre la respuesta de El Duque:

"John Wayne me escribió una carta diciendo que no le gustaba 'Infierno de cobardes'. Decía que no trataba realmente de los pioneros del Oeste. Me di cuenta de que hay dos generaciones diferentes, y él no entendería lo que estaba haciendo. 'Infierno de cobardes' pretendía ser una fábula, no mostrar las horas de trabajo de los pioneros. No se suponía que tuviera nada que ver con la colonización del Oeste."

Eastwood en 'Infierno de cobardes'

En cualquier caso, John Wayne tenía clarísimo que la película de Clint Eastwood era una "basura", pero es que el actor tenía una visión muy cerrada de lo que debía ser un western. Por ejemplo, pocos años antes, hablando de la mítica 'Grupo salvaje' de Sam Peckinpah, El Duque dijo: "para mí, era de mal gusto. Habría sido una buena película sin el gore". Además, en 1972, justo un año antes de todo el lío con el proyecto de 'The Hostiles', Wayne comentó lo siguiente:

"¿Conoces algún país cuyo folclore haya sido destruido? Es nuestro folclore... He visto las fotos en las que intentan poner a los vaqueros en el sofá, pero una vez que haces una foto de un vaquero legendario, el público americano y mundial quiere verla."

Obviamente, el enfoque más oscuro y desmitificador de Eastwood no encajaba nada con su punto de vista, y quizá Wayne también le guardase cierto resquemor por su éxito con 'Harry el sucio' de Don Siegel, un proyecto que le ofrecieron inicialmente a él pero que rechazó. Poco después Wayne confesó que esa decisión "fue un error". Si a eso le sumamos que Eastwood no respondió a la carta de Wayne, todo podría haberse quedado ahí, pero no fue el caso.

Lo cierto es que Eastwood hizo llegar una copia revisada del guion a Wayne a través de su hijo, cuya reacción al verlo no puedo ser más visceral: "Este pedazo de mierda otra vez". Acto seguido, tiró el libreto al mar, ya que estaba de pesca en su barco. Varios años después de su muerte, el libro 'Duke, a love story' recogía también estas declaraciones sobre sus impresiones de Wayne hacia el proyecto de 'The Hostiles':

"Este tipo de cosas es todo lo que saben escribir en estos días... Alguien como Eastwood y como yo cabalgan en la ciudad, lo saben todo, actúan como los más grandes, y todos los demás son un montón de idiotas."

Esa fue la sentencia para 'The Hostiles' ya que Clint Eastwood se olvidó del guion para centrarse en otros proyectos (en 1974 estrenó 'Un botín de 500.000 dólares' a las órdenes de Michael Cimino) y finalmente nunca llegó a colaborar con John Wayne, quien falleció el 11 de junio de 1979 como consecuencia de un cáncer de estómago.

Eso sí, 'The Hostiles' no quedó sepultada para siempre en un cajón. En el año 2009 se estrenó 'The Gambler, the Girl and the Gunslinger', un telefilm que partía del mismo guion de Larry Cohen que debería haber unido en la gran pantalla a Clint Eastwood y John Wayne. Lo que tuvimos en su lugar fue un largometraje para televisión con Dean Cain ('Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman') en el papel que iba a hacer Eastwood y James Tupper ('Big Little Lies') en el de Wayne. Una pena, está claro que todos salimos perdiendo al final.

