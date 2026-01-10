Estas navidades he aprovechado para ver clásicos menos recordados de John Ford y me he quedado maravillado con estas 5 películas

Cuando tienes la fortuna de tener unos cuantos días por vacaciones navideñas, y eres especialmente cinéfilo, el cuerpo te pide algo más que las películas típicas. Es ocasión para que algunos aprovechemos y nos veamos algunas películas pendientes, o incluso algún ciclo poco típico pero que apetece realizar.

Una de mis cosas favoritas cuando tengo unos días de relax es ir un poco más allá de los clásicos canonizados de un director e indagar en “sus caras B”, o aquellas que no son rápidamente mencionadas a la hora de mencionar las imprescindibles. John Ford, siendo tan canónico y tan prolífico como director, abre la puerta a tener muchas joyas en cierto modo infravaloradas. De entre las varias cintas de su filmografía en las que he indagado estas semanas, estás han sido las mejores.

‘El delator’ (’The Informer’, 1935)

Reparto: Victor McLaglen, Heather Angel, Preston Forster, Margot Grahame, Wallace Ford.

El Ford temprano es poco mencionado, aunque sea fundamental para que Hollywood haga el paso del cine mudo al sonoro. Aprovechando esa capacidad innata para configurar planos cinematográficos como si fueran cuadros, y un poco de impresionismo alemán, en ‘El delator’ hace un fascinante estudio de personaje de un aprovechado sin valores ni lealtad. Una de las primeras películas que le volvió un tótem del cine americano.

Ver en FlixOlé y en Movistar+

‘Corazones indomables’ (’Drums Along the Mohawk’, 1939)

Reparto: Henry Fonda, Claudette Colbert, Edna May Oliver, John Carradine, Arthur Shields.

1939 fue un año extraordinario para él, estrenando una obra maestra como ‘La diligencia’ y también un clásico querido como ‘El joven Lincoln’. Menos recordado es que el mismo año entregó también un increíble y emocionante espectáculo de western bélico situado en plena guerra de la independencia. Con un Henry Fonda estelar y una Claudette Colbert fantástica, Ford elabora un poderoso trabajo patriota tan encomiable como su celebrada trilogía de la caballería.

Ver en Filmin

‘Hombres intrépidos’ (’The Long Voyage Home’, 1940)

Reparto: John Wayne, Thomas Mitchell, Ian Hunter, Ward Bond, Barry Fitzgerald.

Antes de que Estados Unidos se metiese en la Segunda Guerra Mundial, cineastas como Ford mostraban la necesidad de combatir contra el enemigo fascista con historias de gente ya situada en el corazón del conflicto. Aquí crea una aventura marina poderosa en torno a hombres sencillos pero entregados, sacando una fabulosa interpretación de John Wayne en una de sus infinitas colaboraciones.

‘Cuna de héroes’ (’The Long Gray Line’, 1955)

Reparto: Tyrone Power, Maureen O’Hara, Ward Bond, Donald Crisp, Robert Francis.

Ford creo en la parte tardía de su carrera unas cuantas unas obras más que dignas de mención, incluso alguna próxima a la maestría que se ha otorgado por defecto a sus películas canónicas. Es el caso de este épico estudio de personaje muy en la onda de ‘Vida y muerte del Coronel Blimp’, bien aderezada de nostalgia por el hogar irlandés y su patriotismo. Una primera mitad más payasa, haciendo humor de la rigidez del ejército a través de un outsider, y luego una melancólica parte final de las perdidas y costes de dar tu vida a la institución.

Ver en alquiler en Amazon | La crítica en Espinof

‘Siete mujeres’ (’7 Women’, 1966)

Reparto: Anne Bancroft, Margaret Leighton, Sue Lyon, Flora Robson, Mildred Dunnock.

Para despedirse del género que tanto amó y cuya mitología edificó principalmente él, Ford realizó un western donde prácticamente se reinventa a sí mismo. Feminista y abordando el feudalismo en Mongolia, ‘Siete mujeres’ es una película atípica pero extraordinaria gracias a su buen hacer para el drama y a un reparto a nivel extraordinario.

La crítica en Espinof

