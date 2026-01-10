Solo tiene 8 episodios y está en Netflix. Tom Hardy y Oona Chaplin protagonizan una de las series más arrolladoras del creador de 'Peaky Blinders'

Es cierto que tiene todos los ingredientes para llamar mi atención, pero cuando se estrenó 'Taboo' hace ya ocho años, la abandoné prácticamente al inicio. Entre su ritmo espeso, su ambientación lúgubre y el desfile constante de personajes enfadados, me pareció una serie que exigía demasiado.

Pero el tiempo pasa, el contexto cambia y hay ficciones que se disfrutan mejor cuando uno ya no tiene prisa por ver algo nuevo cada semana. Y puede que a muchos espectadores lo que en su día les dejó fríos ahora puede les pille mejor preparados o al menos con más curiosidad.

Oscuridad, peligro y misterio

Por ponerla contexto, 'Taboo' se ambienta en el Londres de 1814, con Gran Bretaña y los 15 Estados Unidos de América negociando las fronteras de Canadá, mientras la Compañía de las Indias Orientales maniobra para controlar las rutas comerciales. En medio aparece James Delaney (Tom Hardy), un tipo al que todos creían muerto, que vuelve del África profunda para reclamar la isla heredada de su padre y meterse en una guerra personal contra una de las instituciones más poderosas del mundo.

La serie mezcla conspiraciones políticas, tensiones coloniales y secretos familiares con un ritmo lento, mucha mugre, diálogos cortantes y una presencia física de Hardy que llena la pantalla.

De hecho, el atractivo principal de la serie -que por cierto es del creador de 'Peaky Blinders' Steven Knight- está clarísimo: Tom Hardy encarnando una masculinidad oscura, ambigua, violenta y silenciosa. 'Taboo' prioriza el estilo sobre la profundidad, pero a su favor consigue un viaje de venganza entretenido donde cada razón para que Delaney haga arder el mundo es más absurda, más intensa o más tabú que la anterior.

La relación incestuosa con su medio hermana (Oona Chaplin), la disputa por Nootka Sound, los secretos africanos, la mística tribal y los cadáveres que va dejando… todo contribuye a reforzar esa sensación de que Delaney está fuera del mundo, fuera de la ley y quizá fuera de sí.

Pero no todo funciona igual de bien. 'Taboo' arrastra un problema: las mujeres. Los personajes femeninos son reducidos a ser prostitutas, musas, objetos sexuales o piezas narrativas al servicio de James, sus tramas apenas respiran y sus motivaciones son secundarias. A esto se suma la cuestión del ritmo, porque no hace falta ver mucho para darse cuenta de que la serie es densa, contenida y que está más preocupada por construir una atmósfera que por despegar como relato.

Y aunque no tiene la contundencia de 'Peaky Blinders', es verdad que plantó semillas de algo más grande y más ambicioso. Y cuenta con un reparto que sostiene el invento con mucha seriedad admirable, con Tom Hardy, Oona Chaplin que recientemente hemos visto en 'Avatar: Fuego y ceniza'; Jessie Buckley, Stephen Graham y Jonathan Pryce como el villano principal.

Por eso, si en su momento la dejaste pasar, quizá ahora sea el mejor momento para darle esa segunda oportunidad. Está en Netflix, Filmin y AMC+.

