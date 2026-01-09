Malas noticias para los fans de 'Vinland Saga'. La temporada 3 del anime de vikingos sigue en el aire y su creador no ayuda a despejar las dudas: "Va a ser complicado"

Hace ya casi tres años que nos despedimos del anime de 'Vinland Saga'. Y aunque desde MAPPA se dieron mucha prisa en confirmar que habría más anime por delante, en todo este tiempo hemos estado de sequía en cuanto a actualizaciones.

Toca echarle paciencia

De hecho, durante este tiempo el manga de 'Vinland Saga' de Makoto Yukimura incluso ha llegado a su final tras 20 años de publicación. A pesar de su aclamado éxito, el anime no ha tenido un camino fácil, con cambios de estudio entre temporadas y estrenos muy separados.

Según pasa el tiempo, los fans del anime de 'Vinland Saga' se van impacientando y se ve que más de uno ha estado preguntando al propio Yukimura en sus redes. Pero, por desgracia, el creador de Thorfinn no nos trae buenas noticias y parece que la tercera temporada del anime ni siquiera está todavía en desarrollo.

"A todos los fans de 'Vinland Saga', muchas gracias, como siempre. Acabo de enterarme hace un momento de que hay un rumor circulando de que la tercera temporada del anime de 'Vinland Saga' está en producción. Sin embargo, a mi no me ha llegado esa información todavía", aseguró el mangaka desde su cuenta de X. "Espero que esté en producción... Pero vaya, animar la ballesta de Hild y cosas así va a ser complicado, ¿verdad?"

"Creo que el rumor empezó porque mucha gente desea ver la temporada 3. ¡Gracias! Yo también soy uno de ellos. Ahora que tengo algo de tiempo libre, quizás pueda ayudar en la producción con algo, como ir a comprarles la comida o algo así", continuó Yukimura.

Ahora que Yukimura ha cerrado el manga de 'Vinland Saga', podría involucrarse mucho más en la producción, como hace Tite Kubo con 'Bleach'. Aunque habrá que ver si la tercera temporada del anime consigue salir del limbo y se mete de lleno a adaptar el Arco de la Expedición al Este, que ya se empezó a preparar en la segunda temporada.

Lo cierto es que en MAPPA están hasta arriba de proyectos, como ya viene siendo habitual desde hace unos años. Ahora mismo se están encargando de 'Jujutsu Kaisen', 'Hell's Paradise', 'Dorohedoro', 'Chainsaw Man', además de una buena montaña de series y películas en desarrollo... Así que por desgracia 'Vinland Saga' solo es otro ladrillo más en una pared infinita. Nos toca echarle paciencia hasta que volvamos a encontrarnos con Thorfinn.

