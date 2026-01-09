Mickey Rourke confiesa que acabó tan asqueado después de esta película que decidió retirarse: "Recuerdo hacerla y odiarme a mí mismo todos los días"

El actor Mickey Rourke ha vuelto a protagonizar titulares durante los últimos días por el lanzamiento de una campaña de recogida de fondos para ayudar a que no fuese desahuciado. Sin embargo, él mismo negó poco después que no estaba detrás de la misma y que era demasiado orgulloso para pedir algo así. Lo que sí está claro es que sus años de gloria hace mucho que quedaron atrás y que todo empezó cuando se retiró temporalmente del cine a principios de los años 90.

'Dos tipos sobre ruedas' destruyó el amor por el cine de Mickey Rourke

Rourke decidió ejercer durante un tiempo como boxeador y su carrera nunca volvió a ser la misma tras esa experiencia en el ring. Eso sí, él mismo confiesa en Here's the Thing que acabó tan asqueado después de hacer 'Dos duros sobre ruedas' que decidió alejarse del cine:

Me cayó una porquería en la mano y me ofrecieron un dineral. Y como una puta, cogí los cuatro millones de dólares o lo que fuera y me compré una casa enorme de Elvis Presley que no podía permitirme. Y recuerdo hacerla y odiarme a mí mismo todos los días. Me refiero a odiar ir a trabajar. Me importaba una mierda todo (...) 'Dos duros sobre ruedas' puso fin a mi amor a la actuación.

Tampoco ayudó demasiado que 'Dos duros sobre ruedas' fuese un tremendo fracaso comercial, ya que costó 23 millones de dólares y en los cines de Estados Unidos solamente logró recaudar 7. Eso unido a que pocos meses después debutó como boxeador cambió su carrera para siempre.

Rourke quiso volver a Hollywood en 1994, año en el que se retiró como boxeador -aunque en 2014 volvió a subirse al ring de forma excepcional-, pero ya no era el mismo. Para empezar, el actor tuvo que someterse a varias cirugías para intentar recuperar su apariencia previa, pero fue sencillamente imposible. Y eso se dejó notar en las ofertas que recibía.

Pese a que en 2008 parecía que había llegado el momento de su gran regreso con 'El luchador', lo cierto es que fue algo fugaz y pronto acabó condenado a seguir haciendo películas de mala muerte. Además, su pasión por el cine había muerto ya de forma definitiva: "Si pudiera conseguir un trabajo paseando perros y cobrar lo mismo que hago películas, no volvería a hacer ninguna otra película".

