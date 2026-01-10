Hace 17 años debutó en una exitosa serie de ciencia ficción. Después se convirtió en una de las actrices más famosas del mundo

Son bastantes los intérpretes que comenzaron su carrera siendo unos niños, y luego algunos de ellos consiguen una gran fama mundial. En el caso que nos ocupa, su debut oficial se produjo el 12 de octubre de 2009, ya que ese día se emitió el episodio de 'Héroes' con el que arrancó la carrera de la hoy muy famosa Sydney Sweeney.

Sweeney apenas tenía 12 años cuando su rostro apareció por primera vez en la pequeña pantalla en el cuarto episodio de la temporada 4 de 'Héroes'. Su presencia no iba más allá de lo anecdótico, pero a partir de entonces empezó a salir de forma puntual en series como 'Mentes criminales', 'Sensación de vivir: La nueva generación' o 'Anatomía de Grey'. Además, también tuvo un pequeño papel en 'Encerrada', el último largometraje dirigido por John Carpenter.

Así ha evolucionado la carrera de Sydney Sweeney

Durante años trabajó siempre que pudo, pero su carrera nunca terminaba de despegar, pero su suerte empezó a cambiar en 2018, ya que ese año participó en un papel regular tanto en 'Heridas abiertas' como en 'Todo es mentira' y la temporada 2 de 'El cuento de la criada'.

Su suerte ya había cambiado, pero fue al año siguiente cuando ya no hubo marcha atrás, pues fue elegida para dar vida a Cassie en 'Euphoria', la aclamada serie de HBO creada por Sam Levinson, y también por Quentin Tarantino para un pequeño papel den 'Érase una vez en Hollywood'.

Poco a poco le fueron llegando buenas ofertas y la cosa despegó por completo en 2023 con el enorme éxito de 'Cualquiera menos tú', la comedia romántica que lideró junto a Glen Powell. Desde entonces ha sufrido algún que otro traspiés, pero el reciente triunfo de 'La asistenta' ha hecho que todo ello quede al menos temporalmente de lado.

De hecho, muy pocas actrices son más famosas actualmente y cuesta encontrar ninguna de la que se esté hablando tanto últimamente. Y es que ella siempre ha tenido muy claro que quería dedicarse a esto, pues cuando apenas tenía 10 años tuvo que explicarle de forma muy seria a sus padres que ese era su objetivo en la vida, tal y como ella misma detalló:

Mis padres creían que quería ser princesa, que no era real. Era intocable. Era de un pueblo pequeño, así que preparé una presentación con un plan de negocios a cinco años sobre lo que podría suceder si me dejaban.

Para ello, Sweeney tiró mucho de google y consiguió que sus padres se la tomaran en serio, pero reconoce que "fue un poco más difícil de lo que imaginaba" y asegura que actuar "no es tan glamoroso como uno piensa".

