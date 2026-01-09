"Ya no es la historia de Luke". Mark Hamill sabía cómo arreglar 'El despertar de la Fuerza', pero decidieron no escucharle

En 2015, 'El despertar de la Fuerza' fue un shock para todos los fans de 'Star Wars'. Habían pasado ya diez años desde el estreno de 'La venganza de los Sith' y, en un tiempo en el que aún no hacían series y series sin mesura, el público estaba deseando volver a ver a Luke, Leia, Han y conocer a los nuevos personajes de la saga. El resultado fue un bombazo en taquilla, pero las críticas más bien agridulces. Y el público no fue el único que se llevó un jarro de agua fría.

El trío galáctico

Una de las sorpresas más grandes del Episodio VII fue ver, en los últimos segundos del mismo, a Luke Skywalker, avejentado, en un planeta lejano. En una mesa redonda que ha montado The Hollywood Reporter, Mark Hamill ha recordado cómo le sugirió a JJ Abrams que ese reencuentro con el público fuera diferente: ¿Por qué no, si contaba con los tres protagonistas originales?

Le dije, "¿No vamos a tener un momento donde los tres se junten para animar el ambiente? Solo serán 30 segundos". Y JJ respondió: "Bueno, Mark, ya no es la historia de Luke".

Cabe recordar que Han Solo moría a manos de su hijo en este episodio, así que se hacía imposible un reencuentro en las secuelas posteriores. ¿La película habría mejorado con este momento? Probablemente no, pero habría sido de agradecer después de que los fans esperaran más de 30 años, desde 'El retorno del jedi', para verlos juntos de nuevo. Visto con perspectiva, no cabe duda de que Hamill sabía lo que los fans querían. Tristemente, no había nadie escuchando al otro lado.

