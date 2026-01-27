'El caballero de los siete reinos' ya ha presentado a los Targaryen, pero cada vez son más diferentes a cómo les conocimos en 'Juego de Tronos'

Ya es la segunda semana en antena de 'El caballero de los siete reinos', que poquito a poco se va desmarcando de las otras series de Poniente para centrarse en una historia mucho más pequeña y a pie de calle (o a pie de fango). Seguimos a Ser Duncan el Alto, que intenta abrirse camino en el Torneo de Vado Ceniza.

Mientras encuentra a un señor que pueda dar fe de la existencia de su antiguo caballero, Ser Arlan, aparecen los príncipes Targaryen. Porque ya sabemos que los de la Casa del Dragón no pueden faltar en una serie de 'Juego de tronos'.

Con cambios, pero más fidelidad

'El caballero de los siete reinos' se ambienta varias décadas antes de 'Juego de tronos', así que los Targaryen seguían siendo la casa reinante. El segundo capítulo de la serie nos ha presentado a Baelor Targaryen, la Mano del Rey y actual heredero de la corona, además de Aerion, Valarr y Maekar. Aunque Baelor ha llamado la atención por ser un poco diferente a los Targaryen que ya hemos conocido en la serie: no tiene el pelo blanco.

El pelo platino y los ojos violetas son dos de los rasgos distintivos de la casa Targaryen, y en las series de HBO se han encargado de explotar el color de cabello como un signo inequívoco de pertenecer a esta casa. Ahora bien, los lectores de George R. R. Martin saben que al final este es un gen que no siempre se manifiesta necesariamente.

En el caso de Baelor, su madre era una princesa de Dorne llamada Myria Martell de ojos y pelo oscuro, y estos rasgos fueron transmitidos a su hijo mayor. Valarr, el hijo de Baelor, también ha aparecido ya en la serie y tiene el pelo castaño claro, aunque no tiene el mechón blanco característico con el que se le describe en la novela de Martin.

El que haya Targaryens con otro color de pelo tampoco es una novedad, ni en los libros ni en las series de HBO, aunque sí que demuestra que 'El caballero de los siete reinos' está buscando acercarse más a las novelas que sus predecesoras. En el árbol genealógico de los Targaryen hay bastantes ejemplos de Targaryens morenos como Rhaenys Targaryen, aunque para su versión de 'La casa del dragón' se optó por darle una melena platino.

Por supuesto, también tenemos a los hijos mayores de Rhaenyra de 'La casa del dragón' como el ejemplo perfecto, ya que han heredado el pelo oscuro de los Strong. Aunque en los libros las acusaciones sobre su linaje son algo más débiles porque su propia "abuela" Rhaenys es morena y hay otros ejemplos en la lista, como los bastardos de Corlys Velaryon y los otros posibles herederos Targaryen que localiza Rhaenyra en la segunda temporada en 'La casa del dragón'.

Obviamente, el caso más claro es el de Jon Nieve, Aegon Targaryen, que sacó el pelo oscuro y las facciones de los Stark de su madre Lyanna. Y es que si los Targaryen han mantenido sus rasgos tan impolutos durante tantas generaciones ha sido por mantener su genética "pura" con el incesto, pero en el momento en que entran otras casas en juego nos puede salir uno de cualquier color. Baelor ha sido el ejemplo más reciente, pero HBO ha ido tomando notas de que no es el único.

