'La casa del dragón' (2x07) - Casting de fuego en Rocadragón en un tenso episodio que no termina de dar lo que esperábamos

Es extraño encontrarse con un episodio como el de esta semana a estas alturas de la temporada 2 de 'La casa del dragón'. Sobre todo porque teniendo en cuenta las migas que han ido desperdigando a lo largo de la temporada uno esperaría ver ya o que todo apunte ya a una de las anticipadas grandes batallas de la Danza de los Dragones. No ha sido así, pero eso no significa que no tengamos un capítulo con mucha chicha.

Por supuesto, a partir de aquí spoilers de 'Cosecha roja', el episodio 2x07.

Tal como vimos al final de 'Populacho', el episodio anterior, este nuevo capítulo comienza con Rhaenyra (Emma D'Arcy) conociendo al osado jinete que monta a lomos de Bruma: Addam de la Quilla (Clinton Liberty). Ante el interrogatorio de la desconcertada reina, el joven muchacho no desvela que es un bastardo de Corlys Velaryon (Steven Touissaint). Sospechando quién puede ser el jinete, la actual Mano de la reina es el único que pide algo de sensatez ante la beligerancia del consejo.

Cuando sí se desconcierta ligeramente Corlys es cuando ve que el jinete es Addam y no Alyn (Abukabar Salim). Al ir a hablar con el otro hermano apunta a algo interesante: si bien los Velaryon son de origen valyrio, no son Señores de dragón. La desconocida (para nosotros) madre de los bastardos debía tener, ella misma, ascendencia Targaryen.

Cosecha de bastardos

Elucubraciones aparte, será Mysaria (Sonoya Mizuno) la que señale algo interesante a Rhaenyra. Quizás no están buscando jinetes donde deban. En vez de buscar hijos legítimos, tienen que buscar los engendrados en burdeles y en otros lugares. Vamos, bastardos. Ante, nuevamente, el recelo de Jace (Harry Collett) y el consejo, se envía a la mensajera oficial de Mysaria para expandir el rumor en las calles de Desembarco del Rey. Este es, de hecho, un cambio respecto al libro, que afirman que fue un llamamiento público sancionado por el mismísimo príncipe.

Hablando de príncipes, antes de ver qué pasa en Harrenhal con Daemon (Matt Smith), vamos a Desembarco del Rey donde vemos muchas cosas. En lo que llega a los miembros del concilio el rumor de que Bruma tiene jinete —interesante conversación entre Larys (Matthew Needham) y Jasper Wylde (Paul Kennedy) por ver si era prudente que Aemond (Ewan Mitchell) lo sepa—, Alicent (Olivia Cooke) hace las maletas y se va a Bosque Real a nadar un poco. Por otro lado, se incitará, con escaso resultado, una recuperación exprés de Aegon (Tom Glynn-Carney).

Vayamos, ahora sí, a Harrenhal, donde vemos al rey consorte bastante afectado por todo lo que ha vivido. Es el momento, también de que finalmente logre el apoyo de los Señores de los ríos gracias al "ascenso" de Oscar Tully (Archie Barnes) como señor de Aguasdulces. Se produce una reunión tensa de juramento de vasallajes en la que vemos cómo aun "verde" Oscar tiene muy claro lo que es gobernar esas tierras.

Hay aquí, además, cierto espejo. Si bien el agravio cometido no es nada comparable, es curioso cómo en el mismo episodio nos muestran a Aemond despojando de las capas blancas a los guardias que acompañaron a Alicent y Helaena cuando se rebeló el populacho y enviándolos al Muro mientras que Daemon decide mostrar cierto "arrepentimiento" ejecutando a Lord Blackwood que cumplió sus órdenes.

Operación dragón, el casting

El último tramo del episodio está ambientado, casi todo en Rocadragón. Los guardianes de los dragones se rebelan ante la herejía que es que de repente haya decenas de semillas de dragón viendo si tienen una oportunidad de ser jinete. Por una razón, Rhaenyra elige que sea Verminthor, su dragón más grande, quien dirija el casting. En una escena llega de tensión en la que se palpa la sensación de que va a haber una catástrofe se desata el fuego.

Todo arde. Verminthor empieza a hacer su purga personal abrasando y comiéndose a los no dignos de él. Finalmente, cuando parecía que todo estaba perdido parece elegir a Hugh Martillo (Kieran Bew). Abajo, en el suelo de las cavernas Ulf el Blanco (Tom Bennett) se topa con Ala de plata, quien parece ligarse a él. La última secuencia nos lleva a este último sobrevolando Desembarco del Rey. Viéndolo, Aemond sale con Vhagar raudo y veloz... y, al ver que se dirige a Rocadragón, da media vuelta ante la mirada de Rhaenyra y sus tres nuevos jinetes.

Reconozco que me ha gustado bastante el episodio pero tengo la sensación de que por alguna razón no se siente como un penúltimo capítulo de temporada. La sensación es que han planificado la temporada como si fuera de diez capítulos y, si bien hay alicientes suficientes, falta un poco de estruendo que nos haga desear que llegue ya el final de temporada.

