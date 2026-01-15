Vuelve a los cines más de 65 años después una de las películas más revolucionarias de la Nouvelle Vague y de la historia del cine

Las exhibiciones de cinefilia en el propio trabajo pueden ser una glorificación demasiado ensimismada para que el espectador casual entre, pero pueden ser también una oportunidad para volver a poner en el presente obras pasadas que todavía se pueden apreciar como rompedoras. O, al menos, poseedores de una inefable y en cierto modo falsa frescura que las hace todavía impresionantes.

Parte de eso conduce a la existencia de ‘Nouvelle Vague’, la última película de un Richard Linklater capaz de crear lugares felices de cualquier momento espacio-temporal aunque también exhibir la complejidad e incluso peligro de sus personajes. Una película bastante sencilla para poner en valor una transgresión tan memorable como la de ‘Al final de la escapada’.

Amor y huida sin aliento

La gran película de debut del icónico y difunto Jean-Luc Godard sigue siendo una de las más revolucionarias que salió de esa nueva ola de cine francés, volando por los aires convenciones del cine criminal y del romance. Una serpenteante historia que vuelve a los cines más de 65 años después para hacer una interesante sesión doble con el homenaje que hace Linklater (también se puede rescatar en streaming a través de Filmin, de FlixOlé y de Movistar+).

Un criminal impredecible e impulsivo se intenta hacer con un coche para ir a París, cometiendo un asesinato en el proceso. La policía irá fervientemente en su caza después de comprobar que el asesinado era un agente. Mientras intenta mantenerse a cubierto hasta que pueda escapar definitivamente, Michel se pondrá de nuevo en órbita de la atractiva y sugerente Patricia, una estadounidense con aspiraciones de ser escritora en Francia.

Gordard establece aquí varias claves estilísticas que han resultado inspiración para muchos cineastas que han querido hacer cine diferente. La más evidente es su uso del montaje, tan troceado que descoloca al que espera una progresión más lineal de la historia, además de ponerle de frente con cierta abstracción que debe interpretar.

‘Al final de la escapada’: irreverencia vibrante

Más refrescante aún, incluso a día de hoy, es su manera de intercalar diferentes géneros cinematográficos. No ya sólo el hecho de unir thriller criminal y el romance, sino qué trozos de estos géneros decide contraponer para crear una experiencia aún más peculiar y a contracorriente. Incluso aunque puedan trazarse las conexiones con determinado cine clásico de Hollywood que el cineasta claramente ha devorado y sabe interpretar.

Es esta irreverencia, además de cierta conexión profunda con sus personajes, las que mantienen vibrante a ‘Al final de la escapada’, incluso aunque sean demasiado flagrantes los retratos desiguales que hace de los géneros y las expectativas. Pero es capaz de explotar la presencia de la policía para establecer una atmósfera paranoica que acaba siendo también discurso para la historia, dando increíbles aristas a una película que sigue despertando intriga aunque no siempre amor por la misma.

