"Soy un monstruo. Un hombre horrible. Me mataré pronto". El peor año de Jonathan Majors continúa con la vista para sentencia de su juicio

Marvel está metida en un problema gordo, y no nos referimos exclusivamente a su (a estas alturas obvio) bajón en taquilla: desde el 25 de marzo, cuando Jonathan Majors fue acusado de asalto, estrangulación y acoso a su novia, Grace Jabbari, la cosa ha ido de mal en peor. Majors ha interpretado a Kang, el gran villano de esta fase, en 'Loki' y 'Ant-man y la Avispa: Quantumania', pero hay serias dudas sobre su futuro... a pesar de que la quinta película de 'Los Vengadores' aún se siga llamando 'La dinastía de Kang'. Veremos por cuanto tiempo.

Un gran hombre

El juicio de Majors sigue su curso y las pruebas que se están mostrando y Variety ha sacado a la luz se lo están poniendo difícil al actor de 'Creed III'. Las últimas han sido unos mensajes y notas de audio bastante perturbadoras de septiembre de 2022 en las que Majors aseveró a su entonces pareja "Temo que no tengas perspectiva de lo que puede pasar si vas al hospital. Te preguntarán cosas y no creo que nos vayas a proteger, puede llevar a una investigación incluso si mientes y sospechan algo".

Su novia respondió "Le diré al doctor que me golpeé la cabeza si voy, le voy a dar un día más pero no puedo dormir y necesito analgésicos más fuertes. Eso es todo. ¿Por qué querría decirles lo que realmente pasó cuando está claro que quiero estar contigo?". En los siguientes mensajes, Jabbari le promete que "no irá al doctor si no te sientes seguro" y añade que jamás mencionará su nombre. La contestación de Majors poco después, como respuesta al hecho de que ella no le diera un abrazo por la mañana, indica que debería buscar ayuda profesional pase lo que pase con la sentencia.

La última noche consideré suicidarme en lugar de ir a casa. Y probablemente me mataré. No lo estoy contemplando más... Soy un monstruo. Un hombre horrible. No soy capaz de amar. Me mataré pronto. Ya he puesto las cosas en movimiento.

Esta declaración choca con otra del mismo septiembre, un mensaje de voz en el que afirmó "Soy un gran hombre. Un gran hombre. Estoy haciendo grandes cosas, no solo para mí, sino para mi cultura y el mundo. Esa es la posición en la que estoy. Eso es real. No estoy siendo un gilipollas. Yo no lo pedí. He trabajado, y esa es la situación. La mujer que me apoye necesita ser una gran mujer y hacer sacrificios".

Poco antes la comparó con Michelle Obama o Corretta Scott King echándole en cara que llegara borracha a casa dos noches antes. De momento, el jurado ya se ha puesto a deliberar y probablemente tengamos el resultado pronto. Si Majors acaba siendo culpable del supuesto asalto a su novia podría afrontar hasta un año en la cárcel. Y no parece que en este caso Hollywood esté muy abierto a perdonar, por muy buen actor que sea.

