La película de ciencia ficción y fantasía que ha tardado 56 años en hacerse e incluye alucinantes criaturas en stop-motion: tráiler de 'The Primevals'

Hace apenas un par de años se estrenaba 'Mad God', una película que Phil Tippett tardó 30 años en acabar. Una larga espera que se ha visto ampliamente superada por los 45 años que han sido necesarios para terminar de dar forma a 'The Primevals', una película en la que David Allen empezó a trabajar en 1967 pero que no va a ver la luz hasta este mismo 2023.

Es cierto que el germen del proyecto se remonta 1967, pero fue en 1978 cuando Allen comenzó a trabajar realmente en ella de la mano del productor Charles Band. 'The Primevals' se paralizó poco después pero Allen volvió a trabajar en ella de forma intermitente hasta su muerte en 1999. Porque sí, él no ha podido acabar su proyecto soñado, pero ha sido su protegido Chris Endicott quien ha realizado el trabajo de animación que faltaba para que pudiera estrenarse.

Quién era David Allen

Si no os suena el nombre de Allen y estáis pensando que qué necesidad había de hablar de un proyecto como 'The Primevals' tras ver su tráiler, os recuerdo que se trata de uno de los nombres más importantes dentro de la stop-motion en el cine moderno, habiendo trabajado en títulos como 'Aullidos', 'El secreto de la pirámide', por la cual fue nominado al Óscar, 'Willow', 'Cariño, he encogido a los niños' o 'La novia de Re-Animator'.

'The Primevals' se trata de una aventura de ciencia ficción en la que un grupo de científicos viaja al Himalaya para intentar localizar al Yeti, pero acaban en una extraña isla tropical habitada por una raza extraterrestre de hombres lagarto. La historia sufrió varios cambios hasta llegar a la que finalmente podremos ver, haciendo así realidad el sueño de Allen.

