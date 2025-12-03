La secuela de 'Jujutsu Kaisen' no da un respiro a Yuji Itadori. Gege Akutami sigue vapuleándole para revelar uno de los destinos más tristes del manga

Cuando Gege Akutami se despidió de 'Jujutsu Kaisen' pensábamos que era para siempre, pero este año nos ha sorprendido con una secuela ambientada varias décadas en el futuro con 'Jujutsu Kaisen: Modulo'. Aunque esta vez Akutami va algo más relajado porque el dibujo recae en Yuji Iwasaki, pero eso no le ha impedido tener la misma mala baba de siempre con sus personajes.

¡Este artículo contiene spoilers de 'Jujutsu Kaisen: Modulo'!

Cada uno por su lado

'Jujutsu Kaisen: Modulo' se ambienta varias décadas tras el final del manga original y tiene como protagonistas a Yuka y Tsurugi Okkotsu, los nietos de Yuta y Maki. Aunque hacen lo que pueden, su misión actual es encontrar al hechicero más poderoso de todo Japón... que en estos momentos es Yuji Itadori.

Yuji ha tomado el relevo de Satoru Gojo para convertirse en el gran hechicero de su generación (y en la mayor línea de defensa contra las maldiciones). Pero, por desgracia, este ha sido un destino tremendamente triste y solitario que demuestra que Akutami no le da ni un respiro y le tenía deparada una vida llena de tragedias.

Ya en los capítulos anteriores de 'Modulo' Akutami nos venía confirmando una teoría fan que llevaba rondando desde hace tiempo: Yuji Itadori no envejece y es inmortal. Y con el capítulo más reciente del manga tenemos más actualizaciones, ya que ahora sabemos que prácticamente no ha envejecido desde el final de 'Jujutsu Kaisen' y se ha tirado los últimos ochenta años batallando contra maldiciones sin descanso.

El capítulo 13 de 'Jujutsu Kaisen: Modulo' también nos dejó una actualización sobre Nobara Kugisaki, quien aparece viva y rodeada de lujos como siempre quiso. Aunque la propia Kugisaki admite hace años que no sabe nada de Itadori y no le ve desde "el funeral de Hana", ya que estaba harto de ver morir a todos a su alrededor.

"Cada vez que le veo me doy cuenta de lo vieja que me he vuelto. Y eso me da igual... Lo que me mata es la cara que pone él, como pidiendo perdón", dijo Kugisaki.

Así que Yuji sigue, por ahora, en busca y captura. Desde Japón querían que se convirtiera en su representante contra el duelo con los Rumero, pero Itadori sigue sin asomar la cabeza y en su lugar Yuka Okkotsu se ha cargado la responsabilidad encima.

Con todo, el capítulo 13 de 'Jujutsu Kaisen: Modulo' confirma que gran parte de la generación de personajes que conocimos en la serie original ya han fallecido. Es posible que Megumi Fushiguro o alguno de los hechiceros más jóvenes todavía puedan hacer su aparición, aunque viendo que Itadori estaba harto de funerales quizás se le apilaron demasiados de seguido.

