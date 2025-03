Amazon anuncia el uso de la IA en el doblaje de series y películas de su catálogo. Porque es eso, o nada

No hay que ser el más avispado para ver que hay empresas que quieren que nos comamos la IA generativa como sea, y no son pocas las que ya han anunciado que tienen varios proyectos en marcha utilizando este sistema para ahorrarse el trabajo de ilustradores, guionistas o traductores. Y en general, ofrecer al consumidor un mejunje, un producto mediocre. Conformarse con el mínimo aceptable, en otras palabras. En esa liga parece que quiere entrar a jugar Amazon a partir de ahora con la nueva medida para su servicio de Prime Video.

Robot doblador salvaje

Por supuesto, estos cambios estructurales no empiezan por todo lo alto sino por lo bajinis, barriendo bajo el felpudo. En el caso de Amazon Prime Video, han anunciado en su propia web que doblarán 12 series y películas al inglés y el español latino utilizando un doblaje ayudado por IA.

La excusa es que "de otra manera no se habrían doblado", según afirma Raf Soltanovich, vicepresidente de tecnología en Prime Video y Amazon MGM Studios. Entre los contenidos que doblarán con IA se encuentran 'Mi Mamá Lora' (a la que pertenece la imagen de arriba), la animada 'El Cid: La Leyenda' o 'Long Lost'.

'Long Lost'

Se trata de un panorama en el que, según dicen, profesionales colaborarán con la inteligencia artificial pensando en la "experiencia" del de los consumidores. Y conozco a los suficientes profesionales del tema como para saber que el significado de esto para la industria puede acabar en precariedad para el sector, en pan para hoy y hambre (mucha hambre) para mañana.

Amazon no parece haberse planteado que estas series y películas puedan traducirse de manera tradicional, o al menos no queda justificado. O IA, o nada. Al estilo de YouTube, que permite que los creadores doblen sus vídeos en otros lenguajes en el mismo momento de subirlos, o como Meta, que ya ha anunciado que los reels en Instagram se traducirán y doblarán automáticamente, es evidente que lo que busca aquí Amazon es ahorrarse costes.

Porque, al final, esto va de lo que va: dinero. Hacer que una empresa que recaudó 68.600 millones de dólares el año pasado gane un piquito más. Disfrazado de "superar las barreras lingüísticas" y "mejorar la experiencia de los clientes", por supuesto. Un envoltorio precioso para una medida muy cuestionable que puede ser terrible para el sector, pero también para los espectadores.

No es la primera vez que el streamer da pasos adelante hacia la traducción y el doblaje utilizando la IA: los k-dramas como 'Mi hombre es un Cupido' o 'Fiel al amor' ya tuvieron este trato en su doblaje latinoamericano, ante las quejas de los fans que de poco sirvieron al final. El resultado fue un desastre más similar a Loquendo que a un actor de voz y, de hecho, tuvieron que retirarlos, pero eso no ha parado a Prime Video. Parece que sólo era una prueba de lo que viene ahora, donde vuelven a la carga asegurando que es la única manera de que puedan verse estos productos doblados. Un clásico: "Lo hago por ti, no te quejes tanto".

De momento, los actores de doblaje en España se han tenido que plantar con la IA y han exigido que en sus contratos se añada una cláusula mediante la cual se asegure que su voz no va a poder ser usada en otros proyectos para entrenar al algoritmo. Este es el mundo que se nos viene: series guionizadas y dobladas por una máquina para un público general que aún nadie sabe si realmente va a aceptarlo o disfrutarlo. ¿Hasta qué punto han llegado las tragaderas de la audiencia? Me temo que lo sabremos dentro de poco.

