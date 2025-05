Por qué Netflix no está en China. Años de negociaciones no han podido evitar el mayor obstáculo del gigante asiático

Puede que no tengan el mejor fondo de catálogo, que si calidad de compresión y bitrate no sea la mejor del sector y que sus producciones originales, salvo las siempre agradables sorpresas, no sean para tirar cohetes, pero hay que reconocer que si en un hogar hay una suscripción a una plataforma de streaming, lo más probable es que esta sea a Netflix.

Durante la presentación de resultados del primer cuarto de 2025, La Gran N del audiovisual anunció que dejaría de compartir sus cifras de suscriptores para centrarse estrictamente en lo económico, pero teniendo en cuenta que sus ingresos crecieron un 13% durante este periodo y que se estima que durante este ejercicio se estiman unas ganancias entre los 43.500 y los 44.500 millones de dólares, podemos hacernos una idea de su impacto en la industria y el público.

No es país para streamers

Pero estos datos podrían ser aún más impresionantes si la compañía fundada por Marc Randolph y Reed Hastings en 1997 estuviese operando en uno de los mercados más potentes para prácticamente cualquier sector que se nos ocurra: el chino. Pero, teniendo en cuenta su condición de mina de oro para la industria del entretenimiento —al menos hace unos años— ¿qué impide que Netflix preste sus servicios en el gigante asiático?

Durante una conversación con Semafor durante la Cumbre de la Economía Mundial en Washington, Ted Sarandos arrojó algo de luz al respecto. En la entrevista, el co-CEO de Netflix subrayó que, cuando China se alzaba como uno de los principales salvavidas de Hollywood en términos de taquilla, intentó establecerse también dentro de sus fronteras, pero se encontró con un obstáculo no tan inesperado como cabría esperar: el comité de censura.

"Hace quince años, todo el mundo pensaba que era algo existencial. Había que entrar en China. Yo estuve un par de años intentando lograrlo. El contenido tenía que pasar por el comité de censura para poder emitirse y, en tres años, ni un solo episodio de una serie de Netflix pasó la censura. Ni uno solo".

Para sorpresa de nadie, el gobierno chino no parecía particularmente emocionado porque una compañía estadounidense operase dentro de su territorio ofreciendo contenido directamente al consumidor sin filtrar todas y cada una de las piezas del catálogo. Este inmovilismo, sumado a la saturación de Netflix, terminaron derivaron en la nada más absoluta.

"No tenían ningún interés en que estuviéramos en China. Vi cómo todos pasaban la siguiente década dejándose la piel para entrar en China y, al final, acabaron en el mismo sitio que yo: en ninguna parte".

Esto, para Sarandos, lejos de ser una derrota, es un motivo para sacar pecho y presumir de que la suya sea una de las "raras empresas estadounidenses" sin exposición a la censura, impuestos o aranceles de China, quitando hierro al potencial impacto del país asiático en sus números al afirmar que "Hay un gran mercado en el resto del mundo que está encantado de acoger a Netflix".

Como reza el dicho popular, el que no se consuela es porque no quiere.

