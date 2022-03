'Tomb Raider 2': todo lo que sabemos sobre la película con Alicia Vikander como Lara Croft

La popularidad de la franquicia de videojuegos 'Tomb Raider' ha llevado a que las aventuras de Lara Croft tengan dos versiones en la gran pantalla. La primera con Angelina Jolie como protagonista tuvo dos entregas, mientras que Alicia Vikander ha liderado una y todo apunta a que es cuestión de tiempo que veamos 'Tomb Raider 2'.

El proyecto se puso en marcha poco después del estreno de la primera parte, pero diferentes problemas han ido retrasándolo hasta el punto de que ahora mismo ni siquiera es completamente seguro que llegue a hacerse. A continuación vamos a repasar todo lo que sabe hasta ahora sobre 'Tomb Raider 2' e iremos actualizando este artículo a medida que tengamos más novedades.

La historia

Lo único que se sabe es que el objetivo inicial eran ofrecer una adaptación bastante fiel de los videojuegos 'Rise of the Tomb Raider' y 'Shadow of the Tomb Raider', pero el proyecto ha pasado por varias manos desde entonces, por lo que es probable que la cosa haya cambiado.

El reparto

Está confirmado que Alicia Vikander volverá a interpretar a Lara Croft en 'Tomb Raider 2'. Ella misma ha destacado en varias ocasiones que estaría encantada de regresar, pero lo cierto es que más allá de ella no se sabe quiénes podrían formar parte de su reparto. Eso sí, es probable que Dominic West también reaparezca, aunque, obviamente, sería a través de flashbacks.

El largo proceso de desarrollo

La primera entrega fue dirigida por Roar Uthaug, con Geneva Robertson-Dworet y Alastair Siddons ocupándose del guion, pero desde el primer momento quedó claro que con la secuela se buscaba ir en otra dirección. Seguro que en eso influyó que 'Tomb Raider' dio beneficios pero tampoco fue un éxito arrollador, ya que costó alrededor de 100 millones de dólares -algunas fuentes elevan la cifra hasta los 106, mientras que otros la reducen hasta los 90- y recaudó 274 millones. Además, en Estados Unidos no funcionó bien.

El sorprendente primer movimiento fue contratar a Amy Jump, colaboradora habitual de Ben Wheatley, su marido en la vida real, para escribir el guion. Poco después el propio Wheatley llegó a un acuerdo para dirigir la película. Todo iba viento en popa y se esperaba que el rodaje arrancase en abril de 2020 y que tuviera lugar en diferentes localizaciones de Reino Unido, China, Finlandia y Sudáfrica. Llegó el coronavirus y todo se fue al traste.

'Tomb Raider 2' quedó aplazada de forma indefinida y a comienzos de 2021 quedó claro que el proyecto había apostado por ir en otra dirección. Wheatley abandonó la película y Misha Green ('Territorio Lovecraft') fue la elegida tanto para escribir el guion como para ocuparse de dirigirla.

Misha Green

Lo que no está tan claro es que la productora haya quedado satisfecha con el trabajo de Green, quien presentó su primer borrador en mayo del año pasado con el título de 'Tomb Raider: Obsidian', pero desde entonces no ha habido un movimiento real en el proyecto.

De hecho, Green fichó en agosto por DC para escribir el spin-off de 'Aves de presa' centrado en el personaje de Black Canary y pensado para estrenarse de forma directa en HBO Max.

Además, Alicia Vikander había destacado poco antes que el proyecto seguía en marcha pero todavía no había recibido luz verde. Ya en octubre destacó que seguía siendo el caso, pero dejó con ciertas dudas sobre si Green seguía a bordo de 'Tomb Raider 2' al apuntar que "espero que esto pueda enderezarse y hacer cosas juntas". Que no os sorprenda si cualquier día de estos se anuncia nueva guionista y/p director para la película.

Tráiler, imágenes y cartel

Todavía no tenemos ningún tipo de imagen oficial de 'Tomb Raider 2'. A fin de cuentas, el rodaje todavía no ha comenzado y actualmente ni siquiera es todavía seguro que vaya a hacerse, así que no queda otra que ser pacientes.

¿Cuándo se estrena 'Tomb Raider 2' en cines?

A día de hoy, no hay fecha de estreno prevista para 'Tomb Raider 2', pero lo cierto es que probablemente ya la habríamos visto de no ser por la pandemia. Y es que su llega a los cines estaba prevista para el 19 de marzo de 2021, pero todo se paralizó por culpa del coronavirus, lo cual acabó provocando que se llevase la película en otra dirección. Y en eso siguen.