'Uncharted' es un gran pasatiempo más cerca de 'La búsqueda' que de 'Indiana Jones': Tom Holland y Mark Wahlberg impulsan este solvente blockbuster

La película de 'Uncharted' era algo que seguramente muchos llegaron a pensar que nunca llegaríamos a ver. A fin de cuentas, el proyecto se anunció por primera vez en 2008 y estuvo años dando vueltas por Hollywood, cambiando de guionistas y director en tantas ocasiones que parecía condenada a no salir nunca adelante.

Finalmente lo hizo con Tom Holland como gran protagonista de la función y con Ruben Fleischer tras las cámaras, siendo este viernes 11 de febrero cuando llega a los cines españoles. Yo ya he tenido la oportunidad de ver una de las películas más esperadas del año y he quedado satisfecho con el resultado, ya que puede que no sea una película inolvidable, pero sí es una entretenida aventura que funciona bastante bien como historia de orígenes de Nathan Drake.

Directa y sin complicarse

El propio fichaje de Holland ya dejaba claro que la película de 'Uncharted' iba a tener que desviarse de los videojuegos. Su Nathan Drake no es un hombre hecho y derecho, sino que podríamos decir que está en etapa de formación. Habrá quien simplemente no acepte este punto, pero entonces no sé por qué esas personas se han molestado en verla si era sencillamente imposible que les gustase.

Una vez aclarado eso, la primera consecuencia de esta decisión es que la película tiene un enfoque más juvenil de lo que yo recuerdo en los videojuegos. No es algo marcado de una forma exagerada, percibiéndose sobre todo en la forma de introducir humor en el relato en determinados momentos, pero también porque su protagonista conserva una inocencia inusual en un mundo marcado por las traiciones y en la que todo el mundo se centra en su beneficio propio.

Por suerte, 'Uncharted' nunca se deleita más de la cuenta en ello, siendo precisamente esa una de sus grandes virtudes. Aquí no hay tiempos muertos innecesarios e incluso los inevitables momentos con una mayor carga expositiva están bien esparcidos a lo largo del relato. De hecho, hasta se permite darnos una contundente sorpresa en la que justo apuntaba a ser la peor escena de la función hasta entonces.

Ahí me llevé una grata sorpresa con lo bien que maneja Fleischer el tempo narrativo, ya que es un director que nunca me había convencido demasiado. Por suerte, aquí todo fluye e incluso las escenas de acción cuentan con un gran trabajo de planificación y ejecución. Deslumbrantes y espectaculares en lo visual, además se deja que las escenas respiren en lugar de recurrir a cortes de montaje innecesarios.

El único lunar en ese apartado son las escenas con peleas físicas, ya que el trabajo de montaje tiende a deslucirlas, sobre todo en el tramo final de la película. No es algo que sorprenda viendo la tendencia actual de Hollywood a echar mano de soluciones así, pero es una pena que 'Uncharted' llegue a brillar tanto en lo visual para luego caer en ese vicio tan extendido últimamente.

La aportación del reparto

Y no creo que sea por falta de preparación de los actores, pues Holland se nota que se preparó a conciencia para el personaje. De entrada sí que puede que estemos viendo poco más que una variante de su Spider-Man, pero pronto encuentra su voz como Nathan Drake, y no lo digo solamente porque su vestimenta venga a ser la misma. No es el mismo de los videojuegos, no, pero sí tiene el gancho necesario para liderar una producción de estas características.

Además, Holland comparte muy buena química con Mark Wahlberg, quien en su momento llegó a fichar para ser Nathan Drake pero ha acabado interpretando a Sully, dejando con ganas de ver cómo evoluciona esa divertida química entre ambos en la inevitable secuela. Otro de los puntos fuertes de la película.

Por su parte, el resto del reparto cumple sin destacar especialmente. Quizá esperaba algo más de la aportación de Antonio Banderas, pero está convincente como Moncada, mientras que Tati Gabrielle y Sophia Ali dan la talla como amenazas a diferentes niveles para el dúo protagonista.

Un espectáculo funcional

Más allá de eso, la única pega es que 'Uncharted' parece contentarse con ser funcional. Sí, es entretenida y deja alguna escena para el recuerdo, pero en líneas generales es una aventura que juega más en la liga de 'La búsqueda' que en la de 'Indiana Jones'. Y disfruto bastante con la película protagonizada por Nicolas Cage, pero siendo consciente de que es un pasatiempo de usar y tirar.

Eso sí, algo más ambiciosa en lo visual ya es, a lo que también ayuda contar con un presupuesto algo más elevado que 'La búsqueda'. Con todo, 'Alerta roja' también costó mucho más que 'Uncharted' y luce bastante menos satisfactoria en ese apartado. Bueno, y en prácticamente todos los aspectos.

En resumidas cuentas

'Uncharted' es un buen blockbuster, pero no uno inolvidable. Que eso no os desanime, pues últimamente se echan en falta más películas así que inviten a sentarte en tu butaca, dejarte llevar y disfrutar con lo que sucede en pantalla mientras vacías tu cubo de palomitas. Y eso lo consigue con creces.