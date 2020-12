'Uncharted': todo lo que sabemos de la película con Tom Holland basada en los videojuegos de Naughty Dog

'Uncharted' promete ser una de las más ambiciosas adaptaciones de un videojuego que haya realizado Hollywood hasta la fecha. La saga creada por Naughty Dog cuenta con millones de seguidores en todo el mundo y ahora Sony quiere hacerle justicia con una película dirigida por Ruben Fleischer con un reparto encabezado por Tom Holland, Mark Wahlberg y Antonio Banderas.

La película de aventuras finalizó su rodaje este pasado mes de octubre tras visitar diversos lugares de Alemania y España y va camino de ser uno de los estrenos cinematográficos más potentes de 2021.

¿Qué es 'Uncharted'

'Uncharted' es una saga de videojuegos creada por Naughty Dog en el año 2007 cuya última entrega hasta la fecha se lanzó en 2017. Cuenta la historia de Nathan Drake, una especie de Indiana Jones moderno que afirma ser el descendiente del famoso pirata Francis Drake, identidad que el jugador asume para vivir increíbles aventuras.

La historia de 'Uncharted'

Sony todavía no ha lanzado una sinopsis oficial de 'Uncharted', pero sí se sabe que servirá para contar los orígenes de Nathan Drake, por lo que la película funciona a modo de precuela de la saga de videojuegos.

Reparto y protagonistas de 'Uncharted'

Holland es la gran estrella de la función dando vida a una versión joven del carismático Nathan Drake. La carrera de Holland cambió para siempre cuando Marvel y Sony decidieron que fuera el nuevo Spider-Man, pero antes ya había destacado en 'Lo imposible', prestando hace poco su voz a un personaje de 'Onward' y demostrando su versatilidad en 'El diablo a todas horas'.

El caso de Wahlberg es de lo más curioso, ya que inicialmente se contaba con él para interpretar a Drake, pero el tiempo fue pasando y finalmente ha acabado interpretando a Victor Sullivan, también conocido como Sully, un cazador de fortunas que ejerce al mismo tiempo como mentor y figura paterna para el protagonista.

Banderas, Ali y Gabrielle completan el reparto principal de la película. Poco ha trascendido sobre sus personajes con la excepción de Ali, quien interpreta a Chloe Fraser, interés romántico del protagonista en la película...

El director

Varios directores estuvieron asociados al proyecto en un momento u otro de su larga etapa de desarrollo -ya en 2008 se empezó a hablar de su salto a la gran pantalla-, desde David O. Russell hasta Neil Burger, Dan Trachtenberg o Travis Knight, pero esa responsabilidad fue finalmente a manos de Fleischer.

Fleischer se dio a conocer en 2009 con 'Bienvenidos a Zombieland', un notable éxito en taquilla que era además su primer largometraje tras las cámaras. Menos suerte tuvo con '30 minutos o menos' y 'Gangster Squad', por lo que durante unos años su carrera se centró en la televisión, ocupándose de episodios de series como 'Superstore' o 'Santa Clarita Diet'.

Su regreso triunfal a la gran pantalla se produjo con 'Venom', una película de superhéroe protagonizada por Tom Hardy que acabó arrasando en taquilla. Eso no impidió que volviera a ocuparse de la puesta en escena de 'Zombieland: Mata y remata' antes de llegar a un acuerdo con Sony para hacerse cargo de 'Uncharted'.

El equipo de 'Uncharted'

El guion de la película corre finalmente a cargo del dúo formado por Art Marcum y Matt Holloway, cuyo mayor logro hasta la fecha fue formar parte del equipo de guionistas de 'Iron Man'. En años posteriores también colaboraron en títulos como 'Transformers: El último caballero' o 'Men in Black: Internacional'. Además, en 2021 también estrenarán 'Morbius'.

Por su parte, la fotografía de 'Uncharted' viene de la mano de Chung Chung-hoon, colaborador habitual del cineasta Park Chan-wook en obras como 'Old Boy' o 'La doncella', aunque no será su primera experiencia en Hollywood, pues también trabajó en 'It' o en 'Zombieland: Mata y remata'.

El rodaje

Las grabaciones de 'Uncharted' comenzaron a mediados de marzo en Alemania, pero poco después hubo que paralizarlo todo por la pandemia de coronavirus. El rodaje se retomó finalmente el 20 de julio de 2020 y se mantuvo en Alemania hasta que en octubre se trasladaron a España en diversas localizaciones cercanas a la ciudad de Valencia, dándose por finalizado el día 29 de ese mismo mes.

Tráiler, imágenes y póster

Por el momento no hay tráiler o póster de la película, pero sí hay un puñado de imágenes -incluyendo una del traje que lucirá Sully-, entre las que destaca el primer vistazo a Holland como Nathan Drake:

¿Cuándo se estrena 'Uncharted' en cines?

Lo cierto es que Sony aplazó inicialmente el lanzamiento en salas de 'Uncharted' como consecuencia de la pandemia de coronavirus al 8 de octubre de 2021, pero finalmente dio marcha atrás y recuperó su fecha de estreno inicialmente prevista: 16 de julio de 2021.